LA LUPA | Deportivo 2-1 Leganés: Un tanque de talento para ganar al ralentí

Luismi Cruz conduce el balón en el Deportivo-Leganés, acompañado por Altimira Germán Barreiros

Fue un partido absolutamente marcado por la controversia en torno al arbitraje. Con un resultado que pudo estar condicionado por la polémica actuación de los colegiados y el uso del VAR. Pero más allá de este fundamental factor, desde el punto de vista futbolístico, el Deportivo 2-1 Leganés no fue un buen encuentro del colectivo blanquiazul.

Tan solo el talento individual y momentos puntuales de empuje en la segunda mitad permitieron al Dépor sobrevivir a la visita del equipo pepinero y sumar tres puntos determinantes para el ascenso. A falta de cinco postas para llegar al final, conviene entender que en cada partido confluyen muchos factores. Por eso es difícil aspirar a la excelencia en el juego. Pero establecida esta premisa, no se puede obviar que el conjunto deportivista tuvo poco que ver con la óptima versión que ha mostrado en estos últimos dos meses de competición.

Contagiado por un rival que quiso bajarle revoluciones al encuentro, el colectivo blanquiazul no encontró la forma de acelerar el juego. Y, lo que es peor, fue incapaz de estar organizado en defensa. Quiso no desestructurarse y seleccionar sus momentos de robo, pero careció de activación individual y rigor colectivo. Y así, no solo sufrió cuando el Leganés tuvo el balón con el partido empatado, sino también cuando el partido estaba a su favor.

Un equipo lento

Fue el Deportivo un equipo tan lento como previsible con balón en la primera mitad. El combinado deportivista estuvo lejos de fluir en fase ofensiva. De hecho, sus acciones de verdadero peligro llegaron a la carrera, en situaciones de transición más provocadas por errores de su rival que por la propia presión.

Y es que al conjunto de casa le faltó capacidad de sorpresa por su pobre juego interior y escasa movilidad.

El equipo coruñés arrancó con un once casi idéntico al de El Plantío, con la salvedad de la entrada de Loureiro por Barcia en el puesto de central izquierdo. Sin embargo, al contrario que un Burgos que por momentos fue más presionante y se estructuraba en 4-4-2, enfrente estaba un Leganés que esperaba en un bloque medio muy pasivo dibujado en un 4-5-1 que pasaba a ser 5-4-1 con la fusión del extremo Duk a la última línea.

El Deportivo partió estructurado en un 4-2-3-1 ofensivo a partir del que Quagliata cogía altura por fuera y Yeremay se situaba por dentro como mediapunta, al igual que Luismi Cruz. Ante un Leganés que esperaba en 5-4-1, Mario Soriano podía recibir fácil lateralizado, pero eso no equivalía a poder progresar porque el triángulo de la izquierda no encontraba ventajas.

Esta circunstancia hacía que no tuviese sentido que Riki se metiese entre centrales, pues con Noubi y Loureiro era suficiente para ejercer una primera superioridad numérica ante el punta Diego García. Así, el ovetense podía situarse claramente como pivote único y permitir que Mario Soriano se lateralizase hacia el sector izquierdo para recibir con más comodidad.

No le importaba al ‘Lega’, que permitía al conjunto herculino circular y controlaba en ese perfil a base de un reparto zonal entre Roberto López, Duk y Figueredo al trío conformado por el madrileño, Yeremay y Quagliata. Sin posibilidad de atacar el espacio ante el poderío del caboverdiano por fuera, ni el escaso intercambio de posiciones ni la falta de aparición de otros futbolistas ayudaban a que el equipo progresase por esa zona.

A menos en derecha

Más dificultades tuvo el cuadro pepinero en su banda izquierda, derecha del Deportivo. Ahí, Hidalgo volvió a construir la sociedad conformada por Ximo Navarro, Altimira y Luismi Cruz que tantos réditos le está dando en las últimas semanas.

Alti partía muy alto y abierto para poder otorgarle la amplitud al equipo y recibir para amenazar desde la conducción o el pase. Sin embargo, era la posición de Cruz la que permitía que todo fluyese. El andaluz, se colocaba como interior derecho en el ‘cuadrado’ para ejercer como receptor interior o, en todo caso, fijar a los rivales y permitir el pase cómodo sobre el exterior hacia su compañero. No conseguía lo primero Luismi -el Leganés no permitía esos pases-, pero sí era capaz de ejercer esa segunda función tanto cuando el fútbol discurría por ese sector como cuando el Dépor jugaba en el lado opuesto y quería girar el juego para sorprender al rival.

Sí le funcionaba al Deportivo su trío en la derecha. Al menos, en el tramo inicial. Con Luismi cogiendo altura y Ximo compensando, los pases desde la base podían ir directamente fuera hacia Altimira, que recibía con tiempo y espacio gracias a las fijaciones de sus dos compañeros.

Así, con sus aclarados sin balón en el lado débil o directamente con su capacidad para aparecer en el lugar exacto para asociarse y penalizar la espalda de un Juan Cruz que no se hundía como Duk, el Dépor lograba encontrar fluidez y profundidad por ese pasillo exterior derecho. Pero poco a poco, condicionado por su mal balance defensivo, fue también perdiendo el fuelle incluso desde ese carril.

Mala presión

Y es que el Deportivo no tenía una producción ofensiva que le permitiese hundir y estresar al Leganés. Por lo tanto, tampoco se encontraba en buena disposición para recuperar el balón tras pérdida y continuar sometiendo al rival. Aunque peor que esos primeros segundos de transición defensiva era la fase sin balón.

El conjunto coruñés no quiso ser presionante per se en primera línea, sino que buscó condicionar al rival para tratar de robar con los ‘saltos’ de sus defensas sobre pases verticales más comprometidos. Este modus operandi ya es habitual y le salió bien en los instantes iniciales, con Cruz, Nsongo y Yeremay emparejados con los tres centrales rivales —Figueredo, Lalo y Miquel—, Soriano pendiente de los descensos del mediocentro Diawara, Altimira con Naim, Quagliata con Duk y los centrales exteriores preparados para ‘saltar’ sobre los apoyos de Juan Cruz y Roberto López, que ejercían de acompañantes del punta.

El Dépor no quería ir demasiado arriba y, a la vez, pretendía condicionar la salida del Leganés. Para ello, se estructuraba a partir de un 5-1-1-3 que no le permitía conseguir ni una cosa, ni otra. Los tres de arriba no ensuciaban y Riki quería mantener la posición. En la imagen, Dani Rodríguez cae fuera y el medio pide a Alti que vaya a por él, en un ‘salto’ larguísimo.

Sin embargo, pronto encontró el enemigo la fórmula para desajustar a un Dépor que, por precavido en cuanto al orden, acabó siendo pasivo y caótico. Lo hizo a base de estirarle. De atraerle para hacerle dudar, pues el equipo herculino no quería abrirse demasiado pero, a la vez, pretendía incomodar. Y así, logró penalizar al bloque de casa por dentro, principalmente con los inteligentes movimientos de Dani Rodríguez sobre Riki.

El ovetense, probablemente, tenía como pauta guardar la posición. No alejarse demasiado de los centrales para evitar que la última línea se quedase emparejada en un peligroso hombre para hombre sin ayudas cercanas. Pero el ‘Lega’ supo cómo explotar esa función a base de la movilidad del betanceiro, que aparecía para generar superioridad tras la primera línea de presión tanto en espacios interiores como en el exterior.

El Deportivo se desestructura en la presión. Bil presiona Lalo, Luismi no llega a la ayuda y Dani Rodríguez recibe solo para progresar, pues Riki prioriza defender dentro ante la posición de Juan Cruz, que fija al mediocentro y a Ximo

No sabía Riki si perseguir o quedarse. Y tomó la peor decisión posible: quedarse a medio camino. Así, la ineficiente presión de la escuadra coruñesa en primera línea generaba las primeras dudas, Riki las potenciaba —fue a peor cuando se cargó con amarilla por un error con pelota— y la falta de contundencia de la última línea terminaba por redundar en el caos.

No había confianza para defender hacia delante. Para activarse y provocar duelos que solo pudiesen acabar con una recuperación o una interrupción. Pero no ayudó a esa cuestión moral el desorden de un equipo sin respuestas en lo táctico, pese al intento de modificar la estructura de Hidalgo, que sacrificó el ataque trasladando a Cruz de la derecha a la izquierda para defender en 4-4-2 y dejar de sufrir.

El pobre posicionamiento y la falta de activación provoca más desajustes. Un mal press trae pérdida acaba en una contra peligrosa del Leganés, ya que Duk logra sacar el balón de la zona de más densidad. Riki no 'salta' a tiempo para evitar la recepción de Roberto López (no le puede hacer falta porque tiene tarjeta) y el zaragozano logra conectar con Dani Rodríguez, que pone a correr a Cruz ante el 'salto' también tardío de Ximo, que quiere ser agresivo en vez de priorizar su espalda.

Doble o nada

Le vino bien el descanso al Dépor, que salió a la segunda parte sin el lastre de un pivote con tarjeta y con la entrada de Villares, un futbolista mucho más capacitado para defender hacia delante.

Fue importante esa labor del vilalbés, que ayudó a dejar de dudar al Deportivo. Aunque más clave resultó la apuesta de Hidalgo por la doble punta con la entrada de Zakaria Eddhachouri por Ximo que permitió, de paso, que Cruz volviese al perfil derecho.

Desde ese sector fabricó el gaditano su gran acción individual para regalarle el gol a Zaka. Aunque no solo tuvo mérito Cruz en esa jugada con balón, sino que su posicionamiento permitió que el equipo recuperase la amplitud y, por ende, la amenaza por el carril diestro.

El paso por los vestuarios y la apuesta por los dos delanteros reactivaron al equipo. El Dépor comenzó a dejar de pedir el balón al pie y a amenazar más la espalda de la última línea rival. Pero además, la presencia de dos ‘nueves’ ayudó a fijar más a la defensa para que Luismi ejerciese como amenaza interior. Se situó el ‘19’ en el 'cuadrado' entre extremo, mediocentro, central y lateral. Y esa posición permitió que Alti recibiese liberado fuera, con tiempo y espacio gracias a un Noubi situado en mayor amplitud y con más intención venenosa en el pase vertical.

El retorno de Luismi a la derecha y la apuesta por los dos puntas fue decisiva para cambiar el guion de partido. Desde su posicionamiento, Cruz era capaz de fijar a cuatro jugadores del Leganés y dar tiempo y espacio a Alti, a quien un Noubi más abierto y agresivo encontraba rápido. Así llegó el 1-0, con los dos puntas, Quagliata y Cruz cargando el área ante la posibilidad de centro.

Esa circunstancia, unida a una mayor sobrecarga del área, hizo que el Dépor amenazase. Y en un centro lateral, encontró el 1-0 gracias a un dejada de un punta, una conducción de un futbolista de segunda línea y un remate en boca de gol del otro ariete.

Las dudas... y Noé

El tanto provocó que el Deportivo cediese terreno. El equipo apostó por una posesión más segura y trató de atraer al rival situando a Mario a la altura de los centrales. Pero fue poco el tiempo que tuvo que gestionar el marcador, pues en una nueva acción en la que el bloque defensivo se quedó a medio camino, llegó el empate.

La acción que desembocó en el 1-1. El Deportivo, ya con cuatro defensas en vez de cinco, no ajusta bien los ‘saltos’ de sus centrales. Ambos salen de zona pero no logran cortar la pelota, que es recibida por Diego, que abre a Duk. Villares detecta el hueco y ante la posibilidad de centro, prioriza correctamente cerrar el área abandonando a Cruz, de quien nadie se responsabiliza.

Aguilar encontró pase vertical sobre Diego, al que Noubi no interceptó pese a que Loureiro estaba también fuera de posición con López. El punta abrió a Duk y, con los dos centrales basculados y Alti sin cerrar, Villares hizo lo correcto: permutarse con los zagueros y proteger el corazón del área ante un posible centro. La jugada prosiguió y ni el propio Alti, ni Luismi —ambos sin marca— se hicieron cargo de Juan Cruz, amenaza en la frontal. Y el empate llegó.

Entonces, Hidalgo tiró de Noé Carrillo, que a la presencia entre líneas de Cruz unió amenaza a la espalda. Sin tocar el balón, el canterano tiró dos rupturas desde el lado débil para inquietar a la defensa contraria, que no pudo salirle al paso segundos después, cuando el chico apareció en la ‘zona Luismi’. No para liberar a Alti, sino para ofrecerse como receptor, girarse con un control orientado, facturar y solucionar a base de talento el pobre partido de un Deportivo que no logró pasar del medio gas.