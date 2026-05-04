El mural del Deportivo en la plaza de Pontevedra se restaurará en el museo del club

Retirada del mosaico del Deportivo Javier Alborés

El gran mural del artista noiés Francisco Creo Rodríguez que servía para indicar la sede del Deportivo en la plaza de Pontevedra está siendo desmantelado este lunes por unos operarios. Cabe recordar que en febrero del pasado año la entidad blanquiazul anunció que abandonaría dicho local y que su sede oficial pasaría al estadio de Riazor (si bien en un primer momento comunicó que se mudaría a la ciudad deportiva de Abegondo).

La pieza, de cerámica, se trasladará al depósito del museo del club, situado en el estadio, para su restauración. Posteriormente se decidirá dónde ubicarlo, según han confirmado fuentes del club herculino.

El Deportivo inauguró su local de la plaza de Pontevedra, que fue un regalo de Pedro Barrié de la Maza, bajo la presidencia de Antonio González. En concreto, el acto se celebró el 26 de agosto de 1972. Con anterioridad a la apertura, ese mismo año, fue colocada la pieza de Creo en ese inmueble. No fue creada exactamente para ese punto, puesto que ya lucía en la sede que el club ocupó en Santa Catalina, entre 1962 y el citado 1972.