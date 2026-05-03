La segunda (y fortuita) venida de Noé Carrillo

Noé Carrillo, celebrando sus goles ante el Mallorca (izquierda) y Leganés (derecha) Carlota Blanco

Quizá suene muy poético, pero no deja de ser cierto: la vida se construye a través de una sucesión de casualidades. Decidir entre blanco o negro. Estar en el lugar preciso en el momento indicado. Son cuestiones que pueden marcar una trayectoria vital de mil y una maneras. Para bien y para mal. Y claro, el fútbol recoge muchas de esas leyes generales y las lleva a su terreno.

De esto último puede dar buena —y reciente— fe el Deportivo, que el pasado viernes vio cómo una ausencia acabó convirtiéndose en un aliado tan inesperado como inmejorable. Lo que era una teórica piedra en el camino resultó funcionar como palanca impulsora. Así de curiosa fue la paradoja que ayudó al Dépor a vencer al Leganés, con Stoichkov y Noé Carrillo como protagonistas.

En torno a las 17.30 horas, y después de haber sido uno más en la llegada del equipo en autobús, saltaba la sorpresa: el nombre del andaluz no figuraba ni en el once, ni en la relación de suplentes de cara al encuentro que arrancaba una hora después ante el Leganés. La ausencia sorprendía, pues el de San Roque es uno de los futbolistas importantes para Antonio Hidalgo —bien entrando de titular, bien como revulsivo—.

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No había informado previamente acerca de su baja el Dépor, pero el atacante padecía unas molestias en la rodilla que aconsejaban no forzarle. Así lo hizo el staff técnico, que decidió preservar la salud de Stoichkov de cara al sprint definitivo de la temporada, a pesar de la escasez de futbolistas en una segunda línea de ataque cada vez más mermada.

No eligió Hidalgo como sustituto en la lista a un futbolista del Fabril con posición y características similares a Stoichkov, sino que apostó por la jerarquía del talento y darle a Noé Carrillo la oportunidad de volver a entrar en una relación de convocados del primer equipo.

Desaparecido

El canterano deportivista acumulaba cuatro jornadas consecutivas sin entrar en una lista del primer equipo. Después de impactar en Copa del Rey ante el Mallorca —gol en su debut para dar el pase de ronda cual Papá Noel anticipado— y Atlético de Madrid —disputó 24 minutos más el tiempo añadido con un notable impacto positivo en el juego del equipo—, Carrillo apenas había tenido en liga la oportunidad de aparecer durante dos ratos puntuales.

El primero de estos momentos fue en Almería, para disputar los últimos segundos del tiempo reglamentario más el extra—. El segundo, contra el Córdoba en casa, aprovechando la ausencia de Diego Villares en el partido intersemanal para acumular cuatro minutos más.

Aquella presencia frente al conjunto cordobesista en Semana Santa había sido la última del joven de Teo, que desde entonces vio cómo, con el Fabril jugándose el ascenso y los numerosos centrocampistas del primer equipo sanos, su trabajo bajo órdenes de Hidalgo se limitaba a los primeros días de la semana para entrando en las citaciones de Manuel Pablo.

No le pesó a Noé la falta de oportunidades después de disfrutar de los focos. Se concentró en terminar la labor con el Fabril y mientras el primer equipo jugaba en Huesca, él celebró en diferido el merecido salto de categoría con el filial después de ganar a la UD Ourense y ver cómo el Oviedo Vetusta no lograba hacer lo propio en Luanco.

Aquello fue hace ya tres semanas. Con los deberes ya hechos, parecía el momento para que el futbolista de 19 años diese el salto a la plantilla principal, del mismo modo que lo había logrado hacer a base de insistencia y méritos Bil Nsongo unos meses antes. Pero no sucedió.

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La elevadísima cantidad de futbolistas disponibles para el centro del campo ejerció de contrapeso fundamental en la lucha entre la gestión de vestuario y los merecimientos. Dio igual que Carrillo fuese un futbolista diferente al resto de mediocentros por condiciones —el más ofensivo y único capaz de asomar en la segunda línea del ataque, al margen de Mario Soriano—. Dio igual que en la apenas media hora que había podido disfrutar con el primer equipo dejase no solo visos de un enorme potencial, sino de un posible rendimiento inmediato. Noé Carrillo no terminaba de encontrar el hueco por el que colarse a pesar de su insistente y regular llamada a la puerta. Así que tuvo que aprovechar una ausencia de un compañero que no era competencia directa para derribarla por completo.

Así, de manera prácticamente inesperada, el chico entró en la lista. Y con el partido en el alambre después de que el equipo dejase escapar nuevamente una ventaja inicial, Antonio Hidalgo tiró de él como tercer cambio. De descarte por aforo lleno a jugador número 14. Un cambio de rol tan circunstancial y fugaz como merecido.

La varita

Porque es imposible entrar con mejor pie que el que tuvo Carrillo para irrumpir en el partido ante el Leganés. El equipo pepinero acababa de marcar e Hidalgo introdujo al futbolista de primer año sénior por un desgastado Luismi Cruz, además de dar entrada a Mulattieri en lugar de Nsongo.

Se ubicó el canterano como falso extremo derecho y el Dépor sacó de centro para iniciar una posesión larga. En sus primeros segundos trazó dos desmarques de ruptura diagonales para amenazar la espalda de la defensa rival con los que ya demostró su fabulosa capacidad para interpretar los espacios. Esa misma cualidad sacó a relucir cuando ni siquiera había pasado un minuto de su ingreso. De ir al espacio a acudir al apoyo para ofrecerse entre líneas a Yeremay y dejar en su primer toque de balón un control orientado que le permitió enfocar a la portería y encontrar con el interior la esquina del arco, entre el cuerpo de Ignasi Miquel y el palo.

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“Estoy enfadado con él porque con nosotros no tira. Y mira que le exigimos que lo haga. Se nota muy superior en esas conducciones y quiere llegar hasta casi el portero”, bromeaba el pasado sábado un Manuel Pablo que apunta a no volver a disfrutar del chico. No es de extrañar, con esta segunda venida tan inesperada de un chico que parece tocado por la varita de la puntualidad.