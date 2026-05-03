Hidalgo encuentra abrigo de nuevo en el fondo de armario del Dépor

Eddahchouri celebra su gol ante el Leganés GERMÁN BARREIROS

La magia de LaLiga Hypermotion está también en no saber nunca quién va a ser el héroe de cada fin de semana. Y después de varias temporadas en las que al Dépor le costaba mucho encontrar producción desde el banquillo, este curso Antonio Hidalgo se las ha arreglado para que el conjunto blanquiazul mantenga en alerta a los rivales hasta el último momento con los ases que se guarda en el banquillo.

Así llegó el triunfo contra el Leganés, con dos goles de dos futbolistas que no habían salido al césped para el pitido inicial. Eddahchouri y Noé Carrillo respondieron a la llamada del técnico como todo técnico se esperan que respondan sus suplentes. Apenas necesitaron unos minutos para tener un impacto decisivo en el encuentro. Zaka es, de hecho, un auténtico especialista en facturar entrando desde el banco. Ante el conjunto pepinero firmó su sexto tanto de la campaña como suplente, a lo que añade dos asistencias para colocarse como el mejor revulsivo de la categoría en lo que se refiere a goles generados (8), por los siete de Asier Villalibre, que marcó de nuevo con el Racing de Santander, aunque en su caso no puede presumir de haber dado ningún pase de gol hasta el momento.

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En el caso de Noé, el suyo no ha sido el primer tanto que hace para el primer equipo esta misma temporada entrando en el segundo tiempo. Porque así fue su estreno en el fútbol profesional para dar el pase en la Copa ante el Mallorca allá por el mes de diciembre. Salió al césped y decidió la eliminatoria. Lo mismo que ante el Leganés, pero para dar tres puntos vitales en el primer balón que le llegaba a sus botas con un control y disparo de mucho nivel.

En total, son ya catorce las dianas que Hidalgo ha encontrado cada vez que ha tenido que buscar abrigo en el fondo del armario. El caso más curioso es el de Samuele Mulattieri, que suma cuatro tantos este curso y todos han sido saliendo después del descanso. Desde el primero, precisamente contra el Leganés en la primera vuelta, hasta los más recientes, contra el Málaga y contra el Zaragoza. El italiano, en cambio, siempre ha dejado a deber cuando ha sido titular. Bil Nsongo, Stoichkov y David Mella completan la lista de revulsivos que le han dado la razón viendo puerta al entrenador deportivista.

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Entre los mejores

Este es sin duda uno de los factores que le han permitido al Dépor estar en lo alto de la clasificación. Y es que con 14 de 59 goles que llevan la firma de suplentes, el conjunto blanquiazul está entre la élite de Segunda en lo que se refiere a la producción de sus revulsivos. El Málaga es el que domina esta clasificación, con 20 tantos gracias, en parte al oportunismo de un Adrián Niño que, como última muestra, hizo un doblete este fin de semana para conquistar Ipurua. El Castellón con 18 y el Racing de Santander con 16 son los otros rivales que el conjunto blanquiazul tiene por delante.