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Dépor

El Deportivo atraviesa la mejor racha sin perder de Segunda División

El equipo coruñés no cae desde el 8 de marzo y enlaza nueve jornadas sin conocer la derrota

Jorge Lema
Jorge Lema
03/05/2026 12:43
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El fútbol es siempre dado a las frases grandilocuentes y las hipérboles. Pero cuando se afirma que el Deportivo ha llegado al tramo final de la competición en el mejor momento de la temporada, los datos respaldan con creces esta premisa. Con el triunfo ante el Leganés, el equipo blanquiazul enlazó su novena jornada sin perder, lo que unido a la derrota del Eibar ante el Málaga en Ipurua (2-3) deja a Antonio Hidalgo y los suyos con la mejor racha vigente de partidos sin conocer la derrota de toda la categoría de plata. La dificultad de este hito se refleja en el que la segunda está en manos del Córdoba con cinco y ningún otro equipo suma más de cuatro fechas sin perder.

Logro general y también propio, ya que nunca este curso el Deportivo había estado tanto tiempo invicto. Para la mejor serie anterior hay que remontarse al inicio del torneo, cuando el conjunto coruñés arrancó poniendo en fila ocho jornadas sumando antes de hincar la rodilla por primera vez en la novena ante el Málaga en La Rosaleda.

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El conjunto coruñés está haciendo buena en el tramo final la máxima de que Segunda División requiere sobre todo regularidad. Cinco victorias y cuatro empates ha enlazado desde que el pasado 8 de marzo el Granada tomara Riazor (0-2). El viernes en el Nuevo Mirandilla se cumplirán tres meses desde aquella mala tarde en suelo coruñés. Si el Dépor regresa con algo positivo de Cádiz, igualará la mejor racha de toda la temporada en LaLiga Hypermotion, precisamente la que se le acaba de cortar al Eibar en ese techo de diez. Los únicos que han llegado a nueve, además de los armeros y el propio conjunto herculino, son Racing de Santander y Málaga.

No le ha sobrado brillantez al Dépor este año salvo en momentos puntuales, pero de lo que sí ha podido presumir siempre es de fiabilidad. Nadie acumula menos derrotas, solo ha caído en ocho ocasiones, y ha encontrado la forma de agarrarse a los encuentros sea cual sea el escenario. Ahora mismo ha conseguido igualar la mejor racha del curso pasado, cuando el equipo dirigido por Gilsanz estuvo entre la jornada 28 y la 36 sin perder, un sprint que sirvió para sellar la permanencia.

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De hecho, si consigue mantener esta condición en la próxima jornada, Hidalgo firmará la segunda mejor serie del Dépor en Segunda División desde hace ocho años, cuando Natxo González encadenó trece partidos puntuando en la primera vuelta de la 2018-19. Quedan cuatro jornadas, por lo que el técnico de Granollers tiene a tiro igualar ese registro si logra mantener la velocidad de crucero actual hasta el final de la temporada regular.

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