Álvaro Ferllo ante Diawara en el penalti del Deportivo-Leganés GERMÁN BARREIROS

Canta la banda Viva Suecia en uno de los temas con los que llenó hace unos días el Coliseum de A Coruña que “me considero un experto en todo lo que es complicado”. Álvaro Ferllo es natural de Arnedo, una localidad riojana considerablemente más al sur que Estocolmo, pero sería difícil resumir con una frase lo que están siendo sus primeros meses en A Coruña defendiendo la portería del Deportivo.

Por tercera jornada consecutiva, el guardameta deportivista fue uno de los protagonistas principales de un encuentro en el que compartía escenario con veintitantos actores más. Y de nuevo volvió a acaparar los focos. Como ante el Mirandés, como en Burgos. Igual que de nuevo el pasado sábado para intervenir de forma decisiva y salvar dos puntos que permiten seguir soñando con el ascenso directo.

Ferllo ha aparecido en Riazor saliéndose del molde que normalmente se busca para los porteros. Esas figuras a las que todo el mundo reclama sobriedad y seguridad. Aburrimiento, en definitiva. Pero lo cotidiano no es para él. O al menos no lo ha sido en estos cuatro meses que lleva bajo los palos deportivistas. Frente al Leganés detuvo el tercer penalti que le han tirado desde que está en el Dépor. Le atajó uno al Mirandés también y todo el mundo se acuerda de la que fue su primera gran intervención como futbolista blanquiazul, la estirada para negarle a Jonathan Viera la pena máxima en la visita a la UD Las Palmas en enero. Cuanto más difícil, mejor Ferllo.

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El arquero riojano ha dejado grandes momentos en su arranque como jugador del Dépor, poniendo el techo de la portería muy alto con acciones decisivas. De portero grande. Pero todavía tiene un reto que puede ser tanto o más importante para que el equipo blanquiazul consiga el ascenso cuando termine la temporada. Elevar el suelo es la próxima frontera de Ferllo, que curiosamente está dejando a deber en las acciones más rutinarias. Ya son varios los tantos encajados por el meta en el que el pensamiento general es el mismo: podía haber hecho más. No siempre con errores de bulto como pudo ser la salida en falso contra el Mirandés o el centro que se comió en Burgos que no tuvo castigo por parte de Fer Niño, pero sí a menudo con acciones que evidencian problemas para mantener la concentración durante los 90 minutos, especialmente en disparos lejanos. El tanto de Juan Cruz desde la frontal fue una muestra, como también el tiro desde fuera del área de Andrés Campos, también ante el Leganés, en la que se alió con el larguero para no tener que lamentar males mayores. Lanzamientos como el de Calatrava ante el Castellón, o la falta directa de Juan Otero a su palo en Gijón son otras situaciones que explican su trayecto como guardameta en Riazor, donde está teniendo la estrella para aparecer en momentos decisivos y resolver lo imparable, pero se está encontrando serios problemas para desbaratar otros remates más mundanos.

Porterías a cero

Él es el primero en saber que todavía no ha mostrado todo el potencial que lleva dentro y que lo llevó a Primera División. “Mi mejor versión todavía no ha llegado. No estoy en lo máximo que puedo dar. Sé que puedo y voy a dar más. Sí que es cierto que estamos en ese momento en el cual nos están llegando una o dos veces y nos castigan. Son fases, momentos que he pasado en otros equipos y aquí justo nos está pasando ahora. Un rebote, un palo, un error… mil cosas”. Así de claro fue hace unas semanas en una entrevista con DXT Campeón.

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Los números respaldan esta sensación que tiene Ferllo, con una hoja de servicio que recoge 20 goles encajados en los 19 partidos que ha defendido la portería del Dépor, cinco de ellos con remates desde fuera del área. Solo tres porterías a cero hasta el momento, la gran asignatura pendiente con cuatro jornadas por delante para su reválida particular.

Ferllo terminó siendo aclamado en Riazor el pasado sábado y su carácter le ha hecho ganarse la simpatía no solo del vestuario, sino también de buena parte de una grada que está dispuesta a dejarse llevar por la cara más espectacular del portero siempre que el desenlace sea como el que se vivió ante el Leganés. Para que los que faltan se suban a su barco, le tocará en el tramo decisivo afinar también en las intervenciones más aburridas. Esas que pasan inadvertidas pero que en este momento de la temporada pueden tener tanto valor como cualquier mano en la escuadra.