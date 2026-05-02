Manuel y Benjamín, de 'Cuánto sufrimos, Martín': "El Dépor no te lo acabas nunca. Este club siempre se guarda un plot twist"

En el universo deportivista hay muchas formas de vivir al Dépor, pero pocas tan reconocibles como la de Manuel Álvarez y Benjamín Casteleiro. Ellos son las voces detrás de 'Cuánto Sufrimos, Martín', un podcast que, desde hace nueve años, acompaña a la hinchada blanquiazul mezclando análisis, humor y un punto de caos que, entre ascensos soñados y caídas al barro, ha construido un espacio propio dentro del deportivismo donde sufrir también se comparte y se convierte en identidad. Ahora, en uno de esos momentos en los que su presencia se hace más intermitente, hablamos con ellos para repasar el origen del proyecto y todo lo que hay detrás de un programa que, sin tomarse demasiado en serio, ha terminado siendo imprescindible para muchos aficionados del club coruñés.

Hemos decidido hacerles una entrevista justo en un momento en el que están medio desaparecidos. Cada vez es más difícil encontrarles. ¿Qué pasó con eso de grabar todas las semanas?

Manuel: Hemos prosperado y tenemos obligaciones. Benjamín como padre y yo como asalariado. Antes éramos jóvenes y salvajes.

Benjamín: Me gustaría matizar, para que le conste a mi jefe, que mis obligaciones como asalariado también son importantes, además de las de padre. La realidad que Manuel no quiere decir es que hemos visto ya todos los universos y finales deportivistas posibles y nos da pereza volver a explicarle el Deportivo, otra vez, a las generaciones futuras.

¿Cómo nace exactamente 'Cuánto sufrimos, Martín' y en qué momento dicen “vamos a grabar esto en serio”?

M: Nace porque siempre hemos pensado que teníamos opiniones muy interesantes, y no solo merecían escucharlas nuestras (pobres) parejas. Lo de “en serio” es que algo que no ha dicho nadie nunca.

B: Recordemos que cuando empezamos casi todo era campo y era más fácil decir eso de “buah, neno, tendríamos que compartir esto que decimos”.

En Dxt Campeón también tenemos un podcast, Unos de Nuevo, y una de las cosas que más nos costó fue ponernos de acuerdo con el nombre. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo desde el primer momento o también hubo debate?

M: Venía prácticamente dado. Somos sufridores, guardaba relación con Arsenio y generacionalmente nos apelaba.

B: Creo que el nombre lo tuvimos a los 10 minutos de pensar en hacer un podcast sobre el Deportivo. Yo solo tenía claro que no quería poner un término de fútbol. “Balón al palo", “En fuera de juego”, “Alineación indebida”, “A balón…". Bueno, ya sabéis a lo que me refiero.

Tener cara a cara a Roberto Olabe unos días después de hacer mofa de su famoso portazo fue un trago que pasar" Manuel Álvarez

¿Se imaginaban cuando empezaron que tanta gente se iba a sentir reflejada en ustedes?

M: Supongo que la mayoría de la gente se toma al Dépor como nosotros, muy en serio y a la vez no tan en serio.

B: La verdad es que nunca imaginamos que nos fueran a escuchar más allá de nuestros amigos y conocidos y el caso es que tampoco nos escuchaban tantos amigos y conocidos.

Siempre dicen que se separan un poco de los medios de comunicación… entonces, ¿qué son dentro del ecosistema del Dépor?

M: Quizás seamos el tío que baila en la boda con la corbata anudada en la cabeza. Formamos parte del paisaje pero todo el mundo le deja solo y a su aire.

B: Solo un columnista del DXT como Manuel podría definirlo tan acertadamente como lo ha hecho él.

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Ahora el Dépor está en un buen momento, pero ustedes estuvieron ahí también todos los años del barro. ¿Era el humor la única forma de sobrevivir?

M: Era quizás la mejor manera de no perder la cordura y de acercarnos entre todos para iniciar el camino de vuelta.

B: Sin duda el humor nos pareció la única forma sana de afrontarlo. Luego te das cuenta que el resto de la gente que te escucha está igual que tú. Sufre, pero si sufres acompañado de otros que sufren de lo mismo, es más llevadero.

Después de tantos años de sufrimiento y tantos chascos, ¿qué les mantuvo contando el Deportivo?

M: El Dépor no te lo acabas nunca. No hay un ápice de ironía en decir que es El Mejor Club del Mundo, marca registrada. Lo sentimos así. Nos colma como aficionados.

B: Volvemos a lo de: “Está claro que todo esto que está pasando hay que contarlo, Manuel”. Este club siempre se guarda un plot twist.

¿Cuál ha sido el momento más surrealista que han vivido desde que tienen el podcast?

M: Bueno, que se haya fundado una peña deportivista alrededor del podcast me sigue pareciendo asombroso. Y tener cara a cara a Roberto Olabe el día de la inauguración de la peña unos días después de hacer mofa de su famoso portazo fue un trago que pasar.

B: Que Tomás Magaña se hiciera una camiseta con parte de un “speech” que lancé en el podcast para enardecer al deportivismo.

¿De dónde sale ese tono tan caótico y tan suyo? ¿Está preparado o es puro improvisar?

M: Aún no tenemos muy claro ni a qué botón darle para grabar. Casi todo es casualidad. Excepto las radionovelas, claro.

B: Creo que desde el capítulo 1, temporada 1, vimos que ya nos iba bien solo con ir dándonos la réplica. Luego resultó que nos hacíamos mucha gracia a nosotros mismos haciendo teatrillos.

¿Se autocensuran alguna vez o todo vale delante del micrófono?

M: Cuando se te calienta un poco la boca por aquello de hacer hipérbole de todo (Miku, siento lo del taconazo aquél), luego te quedas pensando si no sería mejor ser más comedido. Pero vaya, siempre tenemos buen fondo.

B: Nos dimos cuenta de que teníamos cierto “colchón” cuando se nos calentaba la boca y, fuera lo que fuese, quedaba perdido en un océano de 210 minutos, difícil de encontrar.

Y fuera de los micrófonos, ¿cómo es la vida de Manuel y Benjamín?

M: Trepidante. Bueno, en realidad, no. Soy un tipo pachorrudo que, como el niño aquel de la piscina, piensa que “lo que más se valora es la tranquilidad”.

B: La de Manuel es trepidante, la mía es familiar y con la particularidad de que viajo mucho por trabajo y siempre estoy pensando: “A ver si esto que se me acaba de ocurrir en la terminal de pasajeros del Aeropuerto de Sevilla me acuerdo de contarlo en el podcast”. Spoiler, casi nunca me acuerdo.

"Nunca imaginamos que nos fueran a escuchar más allá de nuestros amigos y conocidos y el caso es que tampoco nos escuchaban tantos amigos y conocidos" Benjamín Casteleiro

Si tuvieran que definirle a alguien que no es del Dépor el podcast en una palabra o una frase, ¿cuál sería?

M: Café para muy cafeteros.

B: Podcast para “boomers” en el que en mayor o menor medida se habla del Deportivo.

Y si pudieran llevar a un jugador del Dépor actual al podcast, ¿a cuál elegirían y por qué?

M: Yo tengo predilección por Mella. Me parece que nos pondría en nuestro sitio. Como decía aquella canción en internet, “si el Mella te vacila, tú te callas y lo asimilas”.

B: Me gusta la idea de Mella. Es verdad que siempre hemos dicho “CSMP no hace entrevistas”, primero porque nadie nos daría una entrevista y segundo porque grabamos para hablar nosotros, lo que opinen los demás nos da igual. No obstante, creo que Mella nos daría un buen contraste generacional que resultaría gracioso y, si no puede venir él ese día, que venga Lucas Noubi.

¿Cómo ven al Dépor este año? Quedan solo cuatro partidos para el final, ¿son de los que ya sueñan con volver a Primera o más de esa parte de la afición que prefiere ponerse en lo peor, por si acaso?

M: Si me preguntas esto en diciembre, te diría que no siento ansiedad por volver, porque creo que lo que nos llevamos todos estos años es saber que al Dépor lo disfrutamos igual esté donde esté. Pero bueno, estando donde estamos a estas alturas, ilusión moderada: la fiesta, los fuciños y todo eso.

B: Tengo ilusión contenida porque como ya dije antes, el Deportivo siempre se guarda un plot twist. Estaremos preparados para lo que venga y lo contaremos.