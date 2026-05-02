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Dépor

Luis de la Fuente y sus recuerdos de Riazor: "El ambiente futbolístico de A Coruña es maravilloso"

El seleccionador está en la ciudad herculina a un mes de que España juegue contra Irak en el estadio coruñés

Sergio Baltar
02/05/2026 13:38
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Después de valorar todas las opciones por parte de la RFEF, finalmente se ha confirmado de forma oficial que España volverá a jugar en Riazor. El combinado nacional se enfrentará a Irak el próximo 4 de junio en uno de los últimos ensayos antes del Mundial que se celebra este verano. Y Luis de la Fuente ha querido dejar sus recuerdos sobre el estadio coruñés. "El ambiente futbolístico de A Coruña es maravilloso".

El seleccionador está de visita en la ciudad estos días y en declaraciones recogidas por la SER, tuvo palabras de elogio para el ambiente que se vive cada vez que juega el Dépor. "Tengo unos recuerdos fantásticos, pero especialmente que aquí, alguno lo conoceréis, se juega el Teresa Herrera, un torneo excepcional, venían los mejores equipos del mundo. Tuve la oportunidad de jugarlo y ganarlo. También partidos de competición. He disfrutado mucho con mi carrera futbolística y cuando teníamos la oportunidad de jugar aquí era muy bonito porque el ambiente futbolístico de esta ciudad es maravilloso".

España vuelve al estadio herculino después de su última visita, hace cuatro años. En 2022, la Roja jugó en A Coruña, también en un amistoso, contra Islandia. El encuentro terminó con victoria de la selección por 5-0.

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