León vivirá un drama blanquiazul este sábado

Luis Chacón, cedido por el Dépor a la Cultural Leonesa, celebra un gol, ante la mirada del exblanquiazul Bicho (i) CyD Leonesa

El duelo directo por la permanencia que protagonizarán este sábado la Cultural y el Cádiz en el Reino de León (16.15 horas) tendrá claro color blanquiazul, ya que los técnicos de ambos equipos entrenaron al Dépor y entre las dos escuadras reúnen a cuatro futbolistas que han pasado por la escuadra coruñesa y que apuntan a la titularidad en este encuentro.

La cita entre leoneses y gaditanos es mucho más que un partido, ya que la Cultural es colista de Segunda División, con 32 puntos, mientras que el conjunto andaluz marca la permanencia con 38. Los culturalistas tratan de apurar sus últimas opciones de mantenerse con vida, mientras que la escuadra amarilla, en caída libre al haber sumado solo cuatro puntos de los últimos 45 en juego, intenta no precipitarse a puestos de descenso.

Cuatro 'deportivistas' en la Cultural

El coruñés Rubén de la Barrera es el tercer técnico de la ‘Cultu’ en lo que va de Liga 2025-26, pero no ha conseguido enderezar la marcha de un equipo a la deriva. Un triunfo, dos empates y siete derrotas registra el herculino, que dirigió al Deportivo en dos etapas distintas. Primero, durante los últimos quince partidos de la campaña 2020-21, en la que sucedió a Fernando Vázquez. Y en el curso 2022-23, durante los dos últimos de la liga regular, tras la destitución de Óscar Cano, y los dos de la semifinal del playoff en la que el Dépor cayó con el Castellón.

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La plantilla leonesa cuenta con el cedido Luis Chacón y dos canteranos blanquiazules que llegaron a jugar en el Dépor, Quique Fornos y Bicho. El central de As Pontes solo jugó 33 minutos con el primer equipo coruñés, el 11 de septiembre de 2013, en un duelo de la Copa del Rey contra el Córdoba (2-2), que el Dépor superó en la tanda de penaltis. Bicho, por su parte, disputó seis encuentros de Segunda y dos de la competición copera durante el curso 2013-14.

Fornos solo ha jugado once encuentros de Liga, pero De la Barrera le ha dado minutos en las tres últimas jornadas, fue titular hace dos semanas, contra el Córdoba, y este sábado también apunta al once. Un equipo inicial en el que también tiene muchas opciones de estar Bicho, quien ha tenido más protagonismo. Ha jugado 29 partidos, 16 desde el inicio, encadena tres titularidades y lleva un gol y una asistencia.

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Más peso aún en el equipo leonés tiene Luis Chacón, que solo vistió la blanquiazul durante un minuto en la segunda jornada de la pasada campaña, en Huesca, y afronta su segunda cesión seguida en la Cultural. El pasado curso fue uno de los líderes del ascenso a Segunda y esta temporada lleva 35 partidos —34 como titular— y ha marcado ocho tantos y ha dado tres pases de gol.

Dos de amarillo

En el Cádiz están el técnico que devolvió al Dépor al fútbol profesional y el jugador que firmó el gol del ascenso contra el Barça B, el 12 de mayo de 2024. El coruñés Lucas Pérez, quien marcó 62 dianas en 172 partidos con la elástica blanquiazul, retornó al club gaditano el pasado 2 de abril, tras un año sin jugar un solo partido. Ya lleva tres en su nueva etapa de amarillo y el pasado lunes, en el estreno de Imanol Idiakez en el banquillo cadista, jugó su primer encuentro como titular. Aguantó 82 minutos, tocó la pelota en 35 ocasiones, recibió una falta y dio un pase clave, aunque no efectuó ni un solo remate. Este sábado apunta a repetir en el once inicial.

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Idiakez completa el sexteto de protagonistas blanquiazules. El vasco, que ascendió al Dépor en 2024, pero fue despedido tras doce jornadas en Segunda, es el tercer entrenador del Cádiz este curso y también el tercer exblanquiazul tras Gaizka Garitano y Sergio González. Cogió el equipo instalado en una preocupante crisis, pero en su debut, ante Las Palmas (2-1), no logró hacer reaccionar a los amarillos.