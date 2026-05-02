Las tres claves de Álex Suárez del Dépor-Leganés

Soriano, Ferllo, Noubi y Bil celebran el triunfo contra el Leganés Carlota Blanco

El técnico Álex Suárez analizó el importante triunfo del Dépor ante el Leganés en Riazor (2-1).

Un Dépor ya muy reconocible

Asentado en una estructura cada vez más estable. Dominio aplastante de inicio con Yeremay, Luismi y Soriano muy activos y con movilidad. Faltó el gol inicial para poder jugar sin prisas. El Leganés, muy ordenado, con ritmo muy lento y cerrando espacios interiores. Partido muy táctico.

Los goles llegan desde el banquillo

Los cambios sentaron bien al Dépor, que fue más ambicioso y consiguió adelantarse con el gol de Zaka. Importantísimo el tanto rápido de Noé tras el empate de Juan Cruz. Los canteranos responden siempre y Riazor es una caldera. La afición deportivista da un plus difícil de combatir. Riazor debe seguir manteniendo el fortín en los dos partidos que quedan.

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La reivindicación de Ferllo

El final del partido fue un esperpento dantesco. Primero, dando un añadido inexplicable de ocho minutos. Luego, pitando un penalti inexistente por una mano involuntaria, pero en posición natural. Lo del arbitraje y el VAR va a ridículo semanal. Y un Ferllo magistral en su intervención, reparando un daño casi mortal. Victoria merecida y celebrada por todo lo alto. Sí se puede.