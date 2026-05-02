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Dépor

Las redes diseccionan los detalles 'ocultos' tras el penalti parado por Álvaro Ferllo

Los aficionados y el propio portero del Dépor ponen la lupa sobre la locura que se vivió en Riazor con la victoria ante el Leganés

Esther Durán
02/05/2026 20:52
Álvaro Ferllo muestra su camiseta a Riazor
Álvaro Ferllo muestra su camiseta a Riazor
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Riazor entró en erupción como pocos recuerdan en la historia reciente. El penalti detenido por Álvaro Ferllo para darle el triunfo al Deportivo ante el Leganés desató un momento de locura transitoria entre la afición blanquiazul, que horas después del encuentro tuvo que volver a repasar el momento para reparar en todos los detalles que el éxtasis había hecho pasar inadvertidos. Y hubo muchos.

Afortunadamente, para eso están las redes sociales, herramienta que puesta en las manos adecuadas tiene un potencial infinito. Obviamente, lo primero que se destacó fue el estruendo que se vivió en el recinto blanquiazul. Tan fuerte que causó algún que otro susto

Aunque, por supuesto, las reacciones más interesantes estaban sobre el césped. Primero los ojos se fueron al propio Ferllo, situación que desveló una nueva exhibición del otro fútbol de Giacomo Quaglaita, prácticamente placando al meta para que se quedara en el suelo... antes de que el riojano se reivindicara a modo de 'Superman' mirando a la grada.

Pero una acción de la importancia de este calibre tiene muchas más capas. Entre ellas, la celebración de Lucas Noubi y Mario Soriano, que tenían un destinatario común

No podía faltar, estaba claro, la narración del protagonista en primera persona. El propio Ferllo subió un resumen de lo que fue su tarde en Riazor, con varias fotografías y una 'versión extendida' de todo lo que ocurrió después de detener el lanzamiento de Diawara.

El meta tiene su público entre los aficionados del Deportivo, pero también entre figuras de talla mundial en el fútbol, como así demuestran varias respuestas de compañeros de profesión, entre las que se encuentra la de Cucurella.

Respuesta de Cucurella a la publicación de Ferllo
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