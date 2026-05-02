Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

En vídeo | LaLiga se come la parada decisiva de Álvaro Ferllo en el Deportivo-Leganés

El vídeo con las mejores jugadas recoge la señalización del penalti, pero salta directamente al pitido final

Jorge Lema
Jorge Lema
02/05/2026 17:04
Álvaro Ferllo en el Deportivo-Leganés
Álvaro Ferllo en el Deportivo-Leganés
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Siempre trabajando duro para poner las máximas trabas posibles a los aficionados que quieren disfrutar del fútbol, LaLiga ha puesto de moda desde hace unos años unos miniresúmenes en los que apenas se pueden ver los goles. En su intención de reducir al máximo la exposición de la competición, acompañada de la ley del mínimo esfuerzo, se dan situaciones tan esperpénticas como la del recopilatorio del Deportivo-Leganés... en el que no está recogida la decisiva parada de Álvaro Ferllo a Diawara.

Algo más de tres minutos de vídeo en el que sí sale la señalización del penalti por parte de Alejandro Ojaos, pero cuyo instante posterior es ya el pitido final y la posterior celebración del Deportivo (puede reproducir el vídeo accediendo a Youtube en el enlace inferior).

Otros resúmenes, como es el caso de DAZN, uno de los canales que retransmiten LaLiga Hypermotion, llevan su extensión más allá de los cinco minutos y sí muestran la intervención del meta riojano.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Luismi Cruz supera a Miquel y da el pase a Zakaria para que este emboque a gol en el Deportivo-Leganés

Luismi Cruz encuentra por fin el premio en su tercer ejercicio de funambulismo
Xurxo Gómez
Álvaro Ferllo en el Deportivo-Leganés

En vídeo | LaLiga se come la parada decisiva de Álvaro Ferllo en el Deportivo-Leganés
Jorge Lema
El ideal gallego

Luis de la Fuente y sus recuerdos de Riazor: "El ambiente futbolístico de A Coruña es maravilloso"
Sergio Baltar
Soriano, Ferllo, Noubi y Bil celebran el triunfo contra el Leganés

Las tres claves de Álex Suárez del Dépor-Leganés
Redacción