En vídeo | LaLiga se come la parada decisiva de Álvaro Ferllo en el Deportivo-Leganés

Álvaro Ferllo en el Deportivo-Leganés GERMÁN BARREIROS

Siempre trabajando duro para poner las máximas trabas posibles a los aficionados que quieren disfrutar del fútbol, LaLiga ha puesto de moda desde hace unos años unos miniresúmenes en los que apenas se pueden ver los goles. En su intención de reducir al máximo la exposición de la competición, acompañada de la ley del mínimo esfuerzo, se dan situaciones tan esperpénticas como la del recopilatorio del Deportivo-Leganés... en el que no está recogida la decisiva parada de Álvaro Ferllo a Diawara.

Algo más de tres minutos de vídeo en el que sí sale la señalización del penalti por parte de Alejandro Ojaos, pero cuyo instante posterior es ya el pitido final y la posterior celebración del Deportivo (puede reproducir el vídeo accediendo a Youtube en el enlace inferior).

Otros resúmenes, como es el caso de DAZN, uno de los canales que retransmiten LaLiga Hypermotion, llevan su extensión más allá de los cinco minutos y sí muestran la intervención del meta riojano.