Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

En vídeo | La afición del Dépor reacciona al nuevo esperpento del VAR: "El final estuvo bien, casi me da un paro cardíaco"

Emociones encontradas a la salida del estadio coruñés, con la afición coincidiendo en el malestar arbitral y la alegría por el triunfo

Lucía DávilaJorge Lema
Lucía Dávila y Jorge Lema
02/05/2026 11:00
Afición del Dépor tras el triunfo ante el Leganés
Afición del Dépor tras el triunfo ante el Leganés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

"El final estuvo bien, casi me da un paro cardíaco, nos han robado, pero me voy contento con los tres puntos". Es probable que no se puedan resumir mejor los 18 minutos que el Dépor-Leganés dejó más allá del 90. DXT Campeón quiso pulsar el estado emocional de la afición a la salida de Riazor y el resultado, después de un nuevo esperpento con el VAR y un nuevo triunfo, fue el esperado.

Críticas al VAR y elogios a Álvaro Ferllo, con varias canciones dedicadas incluidas, pero siempre con el arbitraje en el centro. "Ocho minutos revisando una jugada, cuidado, lo mismo de todos los días". "Para mí un auténtico atraco arbitral, pero hay que seguir". Otros trataban de ponerse en la cabeza de los colegiados. "Se vas ao VAR, en cámara lenta... sempre vai ser man. Pero o balón ía a fóra de banda e a man e moi dubidosa".

Hubo quien trataba de buscar palabras de análisis entre la "montaña rusa de emociones" que fue le encuentro. "Muy emocionante. Casi nos atracan otra vez, pero se ganó, que es lo más importante. La primera parte fue aburrida, en la segunda, mejor".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Luis de la Fuente y sus recuerdos de Riazor: "El ambiente futbolístico de A Coruña es maravilloso"
Sergio Baltar
Soriano, Ferllo, Noubi y Bil celebran el triunfo contra el Leganés

Las tres claves de Álex Suárez del Dépor-Leganés
Redacción
Afición del Dépor tras el triunfo ante el Leganés

En vídeo | La afición del Dépor reacciona al nuevo esperpento del VAR: "El final estuvo bien, casi me da un paro cardíaco"
Lucía Dávila
Alejandro Ojaos señala penalti por mano de Eddahchouri tras revisar el monitor ante la indignación de los jugadores del Deportivo

De la agonía al éxtasis: nueve minutos de esperpento por un "error del VAR"
Xurxo Gómez