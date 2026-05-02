En vídeo | La afición del Dépor reacciona al nuevo esperpento del VAR: "El final estuvo bien, casi me da un paro cardíaco"

Afición del Dépor tras el triunfo ante el Leganés

"El final estuvo bien, casi me da un paro cardíaco, nos han robado, pero me voy contento con los tres puntos". Es probable que no se puedan resumir mejor los 18 minutos que el Dépor-Leganés dejó más allá del 90. DXT Campeón quiso pulsar el estado emocional de la afición a la salida de Riazor y el resultado, después de un nuevo esperpento con el VAR y un nuevo triunfo, fue el esperado.

Críticas al VAR y elogios a Álvaro Ferllo, con varias canciones dedicadas incluidas, pero siempre con el arbitraje en el centro. "Ocho minutos revisando una jugada, cuidado, lo mismo de todos los días". "Para mí un auténtico atraco arbitral, pero hay que seguir". Otros trataban de ponerse en la cabeza de los colegiados. "Se vas ao VAR, en cámara lenta... sempre vai ser man. Pero o balón ía a fóra de banda e a man e moi dubidosa".

Hubo quien trataba de buscar palabras de análisis entre la "montaña rusa de emociones" que fue le encuentro. "Muy emocionante. Casi nos atracan otra vez, pero se ganó, que es lo más importante. La primera parte fue aburrida, en la segunda, mejor".