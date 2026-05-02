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Dépor

Castellón, Eibar y Málaga intentarán no descolgarse del Dépor

Los orelluts, a cuatro puntos del equipo coruñés, reciben este sábado al Córdoba, mientras que vascos y andaluces, séptimos y octavos, se enfrentan en Ipurua

Redacción y Efe
02/05/2026 04:10
Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante la visita de los orelluts a Riazor en la primera vuelta
Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante la visita de los orelluts a Riazor en la primera vuelta
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El Castellón, el Eibar y el Málaga entrarán en acción este sábado con la intención de no descolgarse del ascenso directo y, en el caso de los vascos y andaluces, engancharse al playoff. El triunfo del Deportivo sobre el Leganés (2-1) aupó a los blanquiazules a la segunda posición con 68 puntos. El cuadro herculino alejó a los orelluts a cuatro puntos y tomó una ventaja de siete sobre el conjunto vasco y de ocho, respecto al cuadro andaluz. Estos dos últimos ahora mismo están fuera de los puestos de promoción. Los armeros son séptimos, igualados a 61 puntos con el Burgos, que es sexto, mientras que los malacitanos ocupan la octava plaza con 60.

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Castellón-Córdoba (hoy, 16.15 horas)

El cuadro castellonense recibe al Córdoba en busca de su tercera victoria consecutiva, pero tendrá un rival que, tras enlazar cuatro triunfos, aún sueña con llegar al playoff.

Los locales recuperan a Alberto Jiménez y a Beñat Gerenabarrena, que se espera que regresen al equipo titular. Otras novedades podrían ser el regreso al once de Ronaldo Pompeu y Brian Cipenga.

Por su parte, el Córdoba se desplaza a Castalia con el firme objetivo de prolongar su excelente dinámica de resultados y seguir acercándose a los puestos de privilegio, un reto que la plantilla blanquiverde afrontará mermada por las importantes bajas de Isma Ruiz, Adilson y Fomeyem.

“Este partido es igual de importante que el del Málaga”, destacó Pablo Hernández, técnico del Castellón, en la rueda de prensa previa al choque con los andaluces.

“Hay que ir partido a partido” apuntó el entrenador albinegro, que se mostró contento por regresar a Castalia. “En nuestra casa y con nuestra gente es un plus”, afirmó el preparador de los orelluts.

Respecto al Córdoba dijo que “podría perfectamente estar luchando” con ellos por el ascenso directo. “Es un equipo que juega muy bien a fútbol y nos va a poner las cosas muy difíciles”, auguró.

Eibar-Málaga (hoy, 21.00 horas)

Ipurua vivirá algo más que un duelo de aspirantes. El séptimo y octavo de la tabla se miden en un enfrentamiento de tú a tú que puede hacer añicos las posibilidades de ascenso de alguno de los dos.

Los armeros son el mejor equipo de la segunda vuelta y han despegado de tal manera que no pierden un partido de Liga desde su visita a Riazor el pasado 21 de febrero. Desde entonces, los azulgranas han sumado ocho victorias y dos empates en las últimas diez jornadas. Datos que argumentan su candidatura a, como mínimo, ocupar puestos de playoff a final de Liga.

“Es el mejor equipo de la segunda vuelta, con 16 porterías a cero y dos goles encajados en los últimos nueve partidos. Será un partido prémium. Los números hablan muy bien de ellos y el primer gran reto que tenemos es hacer gol”, afirmó Juan Francisco Funes, técnico del Málaga.

Los malaguistas, por su parte, atraviesan una racha opuesta a los norteños. Con dos derrotas consecutivas muy dolorosas ante dos rivales directos como son el Almería y el Castellón, se han caído del playoff.

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