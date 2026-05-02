Así guió el VAR al árbitro del Dépor-Leganés en el penalti de Zaka: "Tiene el brazo a la altura del hombro, abierto, impactándole el balón"

Los jugadores del Dépor esperando la decisión del VAR GERMÁN BARREIROS

Más de 24 horas después, pero por fin hubo fumata blanca en la RFEF para publicar el audio de la conversación que Mario Melero y Alejandro Ojaos tuvieron vía VAR antes de señalar penalti en el Deportivo-Leganés por mano de Eddahchouri. El sábado, cuando se acercaba ya la medianoche, la federación publicó a través de las redes sociales un intercambio que para nada hace justicia al esperpento que se vivió en Riazor. Menos de dos minutos de clip de vídeo... el tiempo que tardaron ambos en decidirse daría para verlo varias veces.

La RFEF solo recoge el momento en el que desde la sala VOR llaman al colegiado al monitor. La conversación posterior es reveladora y extraña al mismo tiempo, con Melero guiando en todo momento al colegiado de campo. "Te voy a poner una imagen con el momento en el que el balón golpea y paramos. Golpea en el brazo del defensor del Dépor. Te la suelto al 50 % en varias tomas y luego a velocidad del juego. Yo observo que el jugador del Leganes juega el balón y el defensor del Deportivo tiene el brazo a la altura del hombro, abierto, impactándole en él".

Ante tan detallada explicación, Alejandro Ojaos tampoco muestra demasiada duda. "Vale, hay contacto y tiene la mano separada. Voy a pitar penalti sin tarjeta".

La mano del Leganés

También se publicó el audio del penalti cancelado previamente, el que había provocado Luismi Cruz con un lanzamiento de falta. Mario Melero advirtió a Ojaos y la decisión fue inmediata. "Para mí es la de Ignasi (Miquel)", advierte el colegiado de campo. Después de que desde el VAR le indiquen que el brazo de Diawara está en posición natural, el propio trencilla murciano reconoce que el siguiente impacto es con la cabeza