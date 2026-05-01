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Dépor

Segunda roja consecutiva a un rival por llamar gordo a un miembro del Dépor

El árbitro recogió en el acta las palabras de Roberto López a Yago Villar, delegado de campo del club coruñés

Esther Durán
01/05/2026 23:30
El colegiado del Dépor-Leganés con Hidalgo y su cuerpo técnico
El colegiado del Dépor-Leganés con Hidalgo y su cuerpo técnico
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Además de los golpes arbitrales, el Deportivo lleva dos semanas sufriendo episodios de gordofobia. Porque si la semana pasada era Mario González el que insultaba a Álvaro Ferllo llamándolo "gordo de mierda", este viernes ante el Leganés la roja fue para Roberto López, futbolista pepinero que, ya sustituido, le dijo al delegado de campo Yago Villar "apártate gordo".

Así lo recogió en el acta el colegiado Alejandro Ojaos, que vio cómo se le iba el partido de las manos en el descuento por la intervención del VAR en el penalti que finalmente acabaría señalando por mano de Zaka.

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El delegado blanquiazul tampoco se quedó sin castigo, aunque en su caso fue menor, ya que vio una amonestación por "desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones".

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