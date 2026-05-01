Massimo Benassi: "Aceptamos el error del árbitro, pero no vamos aceptar el error del VAR"

Massimo Benassi, compareciendo tras el Deportivo-Leganés Lucía Dávila

Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, salió a comparecer ante los medios para lanzar un mensaje claro contra el uso que se viene haciendo del VAR en las últimas semanas y que ha afectado directamente al club blanquiazul. El rector de la entidad coruñesa recalcó que el Dépor no está ni estará "contra el error del árbitro" de campo porque eso es algo que forma parte del fútbol, pero sí critica la mala utilización de la herramienta de videoarbitraje, que no está empleando "en errores claros, obvios y manifiestos como dice el protocolo".

Además, el italiano recalcó que el equipo ya perdió dos puntos en Burgos por ese mal uso del VAR y "si hoy Ferllo no para el penalti, nos vamos con otros dos menos". "Espero dentro de un mes que el club no los necesite para estar en una posición u otra", expresó.

Mensaje. “Comentaros que no va a salir a hablar ningún jugador. Creemos que es lo correcto después de lo que está pasando. Nosotros en absoluto queremos decir nada malo de ninguna institución ni de lo que es el fútbol aquí en España. Y como los ánimos están calientes, hemos preferido gestionarlo de esta manera”.

Evitar críticas de jugadores o postura del club. “No hay ninguna duda con los arbitrajes. Esto es para mandar un mensaje claro. Nosotros vamos a aceptar el error del árbitro, así como se hizo toda la vida en el fútbol. Lo que no vamos a aceptar es el error del VAR. El reglamento es claro. Las normas de la IFAB dicen que el VAR tiene que entrar si el error del árbitro es obvio, claro y manifiesto. Y si se para una imagen durante más de cinco minutos... no es ni claro, ni obvio ni manifiesto”.

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Malestar mostrado en la newsletter y traslado a otros estamentos. “El diálogo es constante y es de agradecer la disposición de diálogo que tiene tanto el CTA como la Federación. En ningún momento nosotros hemos dejado de hablar y de comentar durante toda la temporada. Pero llega un momento que es muy complicado aceptar ciertas dinámicas. Entonces, como no creemos en los comunicados ni en ese tipo de cosas, preferimos salir a hablar. Confrontar en este caso con los periodistas. Pero la relación con el CTA es magnífica. Y como he dicho antes: vamos a aceptar el error del árbitro siempre, porque eso es el fútbol, pero no vamos a aceptar el error de un protocolo de VAR como ha pasado hoy. En ningún caso, la mano de un jugador que se está girando para volver a correr puede ser una mano voluntaria o en posición antinatural".

"Hemos visto el penalti en Burgos, donde en la revisión el propio CTA explica que ha habido una equivocación. ¿El jugador tiene que saltar con los brazos pegados? Vemos un penalti pitado a otro club por el VAR cuando a Mulattieri en Huesca se le hace el mismo penalti y el VAR ni entra. No es un problema del árbitro: es un problema de VAR. Entonces, la discusión tiene que estar en el VAR. No en el árbitro, o en las designaciones o en el CTA. El protocolo de VAR tiene que ser aplicado como dice el reglamento: en errores claros, obvios y manifiestos”.

Intensificación de malestar en muchos clubes y más polémicas. “Yo no creo que sea una bola de nieve. Sinceramente, hasta hace un mes, se venía aplicando de una forma más clara, que generaba menos debate. Pero llevamos cuatro, cinco o seis partidos y no se está aplicando como se aplicaba a principio de temporada. Esto es un hecho. No sé cuántos penaltis nos han pitado ya aquí en Riazor. El otro día en Burgos nos vamos con dos puntos menos y hoy si Ferllo no para el penalti, nos vamos con otros dos menos. Nos estamos jugando mucho, es el trabajo de mucha gente, no solo de los jugadores, sino de sus familias y de los trabajadores. Llevamos muchos años luchando por estar en esta posición donde estamos. Y vamos a defender al equipo y a los jugadores hasta el final. No es ninguna bola de nieve, sino abrir una discusión clara sobre el protocolo del VAR”.

Sentimiento de perjuicio contra el Dépor o problema general y qué se pide. “Creo y espero que en absoluto haya nada contra el Deportivo. No quiero decir eso. Lo que se pide por parte del club es que se aplique el reglamento, que es clarísimo. Si el error es claro, obvio y manifiesto, entra el VAR. Punto. Si el árbitro decide que el posible penalti a Mulattieri en Huesca no es penalti, vamos a aceptar la decisión del árbitro. Lo que no podemos aceptar es que hoy el árbitro no pite una mano, se para el juego no sé cuántos minutos y se dice que es mano. Eso es cargarse el fútbol”.

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Opinión particular sobre el VAR y el perjuicio al fútbol. “Yo creo que es una herramienta magnífica. Lo explicó perfectamente el presidente del Rayo esta semana. Eder Sarabia también. El VAR, seguramente, ayuda a que pueda haber menos errores y se pueda disfrutar del fútbol de una forma mejor. Pero el problema es cómo se utiliza esa herramienta no se puede utilizar porque 'me parecido' o 'puede ser'. Tiene que ser algo claro. Y si no se aplica de esa forma, no tiene que entrar el VAR. No quiero insistir, pero el error del árbitro lo vamos a seguir aceptando porque así es el fútbol y los protagonistas son los jugadores. Pero hoy no ha sido así”.

El Dépor ha hecho una queja formal al CTA por el uso del VAR. “No es un quejarse, es un comentar las intervenciones del VAR. Porque nosotros no comentamos decisiones de los árbitros. Al igual que los jugadores se equivocan, los árbitros también. Lo que no puede pasar es que se equivoque una herramienta que no está para eso. El error de VAR es inaceptable. ¿Hablamos con el CTA? Constantemente. Nuestro sentir lo trasladamos de una forma educada y tranquila para abrir un debate sano. Lo que es más importante es que tenemos que proteger a la competición, a los jugadores que han trabajado para esto. Y eso hoy no ha pasado”.

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Árbitro que aplica la herramienta y castigo por su mal uso. “El árbitro no aplica la intervención del VAR. El árbitro tiene que ver una pantalla y ya cuando le llaman es muchísimo más difícil mantener su decisión. Creo que ha pasado aquí contra el Mirandés y ese árbitro... pues no sé lo que ha pasado. El problema no es el árbitro. El árbitro ya está completamente fuera en el momento en el que entra el VAR. Y repito: el VAR tiene que entrar para algo claro, obvio y manifiesto. En este caso, hoy, el árbitro había tomado una decisión: no era mano”.

Qué significa que los jugadores no comparezcan y la semana pasada lo hiciesen a pie de autobús. “No es una protesta, es un mensaje que queremos mandar. Porque quedan ojalá cuatro jornadas -pueden quedar más- y simplemente como es algo que se puede discutir y los árbitros y el CTA analizan todas las semanas, queremos que estas actuaciones del VAR se tomen muy en serio. Porque nos estamos jugando muchísimo. Y ya en Burgos nos fuimos con dos puntos menos. Y estas alturas, dos puntos... espero dentro de un mes que el club no los necesite para estar en una posición u otra. Eso afecta a ascensos, playoff, descensos... pero también a nivel económico. Acabar en una parte u otra de la tabla tiene una afectación económica y tenemos que tener responsabilidad cuando aplicamos estos protocolos porque luego generan situaciones como hemos visto hoy en los jugadores y en el público. Lo más importante es garantizar un espectáculo y no lo que hemos visto hoy. Porque esto no es fútbol. No es ninguna protesta, sino un mensaje claro. Porque mandar un comunicado... si tenéis preguntas, podemos contestar y debatir. Estamos aquí para eso”.