La previa | El Deportivo inicia ante el Leganés la cuenta atrás hacia la élite sin red

Riki, durante el partido contra el Mirandés en Riazor (3-1) Germán Barreiros

Todavía con la rabia en el cuerpo del grave error arbitral que privó a los blanquiazules de sumar un triunfo en Burgos que habría mantenido al Deportivo en puestos de ascenso directo, la escuadra coruñesa encara este viernes en Riazor (18.30 horas), frente al Leganés, la primera de las cinco finales que le esperan en su intento de regresar a la Primera División por la vía rápida. Sin red de seguridad, a dos puntos del Almería, segundo clasificado, y con el Castellón y Las Palmas echándole el aliento en el cogote. Los orelluts, a un punto de distancia, y los canarios, a dos.

El penalti de Quagliata sobre Sergio González que el Valenciano Andrés Fuentes Molina se inventó, a instancias del responsable de la sala VOR, Luis Mario Milla, impide a los herculinos depender de sí mismos en este arranque de la cuenta atrás hacia la élite. El Comité Técnico de Árbitros reconoció el grave error, pero el daño ya está hecho.

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“Lo que ya está, ya está. No hay que darle más vueltas”, manifestó Antonio Hidalgo en la previa del duelo con el conjunto pepinero. El técnico deportivista no se obsesiona con lo que se refleja en el retrovisor y solo mira hacia delante. Lo primero que aparece en el horizonte es la visita de un Leganés que el pasado curso jugaba en Primera, pero que desde el inicio de temporada transita por la zona baja de la clasificación y afronta la recta final con el objetivo de abrir más hueco con el descenso, del que le separan seis puntos.

Madrileños y coruñeses se vieron las caras en Butarque en la tercera jornada, en un duelo que finalizó en tablas (2-2), después de que el Dépor equilibrara un 2-0 adverso.

Mucho han cambiado los dos equipos desde entonces. De hecho, del once blanquiazul que jugó el pasado 1 de septiembre en el estadio pepinero, en principio, solo Loureiro, Mario Soriano y Yeremay repetirán en el equipo que presumiblemente saltará esta tarde al césped de Riazor de inicio. En ese bloque que alineará Antonio Hidalgo hoy estará Altimira, quien, cuando se disputó el duelo de la primera vuelta era futbolista del Villarreal y en este segundo capítulo se reencontrará con un Leganés en el que jugó 22 partidos en Primera División y cuatro de Copa del Rey la pasada campaña.

“Viví un año muy bonito el pasado curso en Primera División. Acabamos como no queríamos, pero hicimos muchas cosas muy buenas”, manifestó el ahora jugador blanquiazul sobre su etapa en Butarque, que finalizó con el descenso del Leganés a Segunda.

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Desde su aterrizaje en A Coruña en el mercado de invierno, el catalán se ha convertido en un jugador fundamental para Hidalgo, quien dispondrá de todos sus efectivos, salvo el lesionado Mella. Hasta Ximo Navarro, que se retiró del partido en Burgos en el minuto 77 con molestias y arrancó la semana al margen, está recuperado para la primera de las cinco finales hacia Primera.

Los herculinos vienen de un mes de abril en el que registraron un solo triunfo, contra el Mirandés (3-1), y tres empates, ante el Málaga (1-1), en Huesca (1-1) y en Burgos (1-1), a pesar de que se adelantaron en el marcador en los cuatro encuentros.

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Es probable que Hidalgo repita el once que jugó hace una semana en El Plantío, pero con el regreso a la retaguardia de Loureiro en lugar de Barcia.

En la escuadra pepinera, el técnico Igor Oca tiene ocho bajas, entre los sancionados Marvel, Cissé y Guirao y los lesionados Franquesa, Melero, Jorge Sáenz, Leiva y Rubén Peña. Esta circunstancia le ha obligado a armar una convocatoria plagada de canteranos.