La Policía Nacional interviene para evitar una batalla entre hinchas del Leganés y del Deportivo

Los antidisturbios formaron un cordón frente a los aficionados en Luis Rodríguez Yordi A. P.

La Policía Nacional y Local realizaron un gran despliegue con motivo del encuentro entre el Leganés y el Deportivo, considerado de alto riesgo por la Subdelegación del Gobierno. Gracias a ello se pudo impedir una reyerta entre los hinchas de ambos bandos que, según las informaciones policiales, se habían citado a través de las redes sociales. Los del Leganés fueron interceptados por la UIP (los antidisturbios) justo frente a Termaria, cacheados e identificados, mientras que los Riazor Blues sufrieron una redada en su propia casa, un local de la calle Luis Rodriguez Yordi, donde les confiscaron armas.

La primera actuación policial tuvo lugar poco antes del mediodía. La Policía Nacional mantenía bajo vigilancia a los hinchas del Leganés desde que habían llegado a la ciudad. Se habían reunido en la ronda de Outeiro para luego bajar por la rotonda del Pavo Real y luego seguir por Manuel Murguía hacia el estadio de Riazor. Todos vestían de negro, y empuñaban palos y paraguas. Varios testigos les oyeron lanzar gritos de “¡Arriba, España!.

Sin embargo, los arrojaron al suelo en cuento hicieron acto de presencia los furgones de los antidisturbios con las sirenas. De los cinco vehículos descendieron docenas de agentes que arrinconaron a los sospechosos contra la fachada de Termaria en una rápida maniobra que no permitió escapar a ninguno de los hinchas. Una vez reunidos, comenzaron a separar a algunos para cachearles a fondo y comprobar sus identidades. Durante más de media hora permanecieron en el lugar hasta que fueron escoltados al otro lado de la ciudad para prevenir enfrentamientos .

O Chicho

Mientras tanto, todo discurría con tranquilidad en Almirante Cadarso, donde se estaba celebrando el día de las peñas. La gente comía y bebía en la calle, vestidos con la camiseta blanquiazul, pero todo cambió cuando apareció de nuevo la UIP, que entraron inmediatamente en la Asociación Deportiva O Chicho, el local de los Riazor Blues. Se trataba de una redada.

El despliegue fue total e incluía perros para detectar drogas y agentes del Tedax. Los antidisturbios formaron un cordón ante la puerta. Entraron también varios agentes de la Policía Local, lo que significa que se realizó una inspección del establecimiento, donde se venden bebidas alcohólicas.

Tras un buen rato, los agentes de la Policía Judicial salieron cargando cajas de cartón repletas de palos y cascos de moto, supuestamente empleadas en agresiones. Se ignora de cuántas armas se incautaron, y si los perros llegaron a encontrar drogas y otras sustancias. El público les silbó mientras se marchaban.