Hidalgo: "La mano de Zaka está en una posición natural... Es imposible que la ponga en otro lado"

gol depor vs leganes

Antonio Hidalgo analizó aliviado la victoria del Deportivo ante el Leganés (2-1) en un partido en el que llovió sobre mojado con las decisiones arbitrales. El entrenador catalán señala que "la mano de Zaka está en una posición natural" y que "es imposible que la ponga en otro lado". Al final, Álvaro Ferllo se vistió de héroe para dar un triunfo al que Hidalgo da "gracias a Dios".

Valoración de partido. "Esto es consecuencia de la tensión. Hay que poner sentido común. Todo el mundo va a mil por hora y hay que bajar la tensión. Nuestros primeros 15-20 minutos han sido buenos, aun que sin terminar situaciones que podían ser claras. A partir de ahí nos hemos desajustado con la sensación de que el gol no llegaba. En la segunda hemos entrado mejor, con más presencia que nos faltó en la primera. Los cambios nos han dado un plus de energía, que es lo que buscábamos. Es una victoria importantísima para seguir en la pelea".

Victoria importante. "Refuerzo al grupo y a toda A Coruña. Son los últimos partidos y sumar de tres en casa es vital. Tenemos una cantidad de puntos brutal, pero todo el mundo suma".

La mano de Eddahchouri. "El sentido común debe imperar y en la última acción no ha estado. Es una mano natural de Zaka. Es imposible que la tenga el otro lado. Hemos parado el penalti con Álvaro. Eso también es trabajo. Se lo han puesto muy complicado al árbitro campo, que ha hecho un buen arbitraje. Entre todos les tenemos que ayudar un poco más. Fuera lo estábamos viendo muy claro".

Lluvia de amarillas al final. "Lo importante es que los jugadores queden limpios de tarjetas. Me he perdido un poco y no sé si los que estaban a una de cumplir ciclo la han visto. El ambiente ha sido increíble desde el primer momento Hay que llegar vivos siempre y muy contento con los chavales sobre todo".

Noé Carrillo. "Es un chico de pocas palabras. Muy natural. Me alegro muchísimo por él. Lleva trabajando mucho. Es de la cantera. Lo siente y representa todos los valores que tenemos en el club. No era un momento fácil para salir al campo, pero ha demostrado personalidad y se está ganando el derecho de estar con nosotros. La gente que ha trabajado más con él en la cantera ya venían hablando de esa posibilidad de marcar goles. Luego hay que verlo en el campo".

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Explosión de alegría con el penalti parado. "Cuando se dan situaciones para unir a la gente siempre es importante. Sea el momento que sea. Hoy hemos disfrutado todos muchísimo. Con mucha tensión y en momentos mejores o peores. En la segunda parte hemos sido dominadores, buscando área y con el empate hemos sido valientes. Gracias a Dios hemos conseguido la victoria".

El cambio de Villares por Riki. "El partido se estaba abriendo demasiado. Sabíamos que el talento del Leganés está en su parte de arriba y necesitábamos un jugador que nos pudiese sostener un poco más. Encima Riki tenía tarjeta. Villares nos ha dado planta y esa posición que necesitábamos,. Por eso lo he metido".

Otro gol encajado. "Tenemos que saber del talento que tenemos en el campo para poder sostener. Lo hemos hablado muchísimo. Siempre hablo de la contundencia y el equilibrio que debemos de tener, pero también de la efectividad en las ocasiones de gol. Hemos tenido situaciones seguramente para poder hacer alguno más, pero hay que seguir insistiendo en eso".

Récord de asistencia en Riazor esta temporada. "De locos. Es brutal e impresionante. Me gustaría que ellos sintieran lo que sentimos nosotros. La energía que nos dan, sobre todo en esos momentos de duda, lo sentimos mucho. Eternamente agradecido. Tenemos que seguir empujando".