Ferllo se rinde a la afición blanquiazul: "Sois una locura, ha sido increíble, ahora a por el Cádiz"

Álvaro Ferllo saluda a la afición al final del Deportivo-Mirandés GERMÁN BARREIROS

Quizás haya pocas personas sobre la faz de la tierra más felices que Álvaro Ferllo. El meta blanquiazul se vistió de héroe para mantener tres puntos que permiten al Deportivo regresar al ascenso directo.

La polémica ya estaba servida con la pena máxima señalada por Alejandro Ojaos y la victoria se tambaleaba mientras Diawara colocaba el esférico sobre el punto de penalti. Pero Ferllo tenía otros planes. El portero riojano le adivinó las intenciones al delantero del Leganés y en Riazor se desató la locura.

Fueron muchos los compañeros que corrieron desde el banquillo para abrazarlo. Las 28.954 almas presentes en el estadio corearon su nombre al mismo tiempo que él mostraba su camiseta al público.

Con el pitido final, Riazor celebró. Y Álvaro Ferllo también. Después de botar abrazado al resto de jugadores al ritmo del "Dale Dépor" entonado por la afición, el portero tuvo unas palabras para todos los seguidores blanquiazules: "Afición, muchísimas gracias por el apoyo, ha sido increíble, prácticamente el estadio lleno, sois una locura, nos apoyáis muchísimo. Esta victoria es para vosotros y ahora a por el Cádiz. ¡Vamos!".