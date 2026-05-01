Esto dice el acta arbitral sobre la 'lluvia' de tarjetas en el Deportivo-Leganés

El colegiado enseña una tarjeta en el Deportivo-Mirandés Germán Barreiros

El tramo final del encuentro entre Deportivo y Leganés tuvo de todo. El VAR entró para desbarajustarlo todo. Y fruto de la tensión vivida, el colegiado del partido sacó a pasear varias tarjetas amarillas e incluso algunas rojas. Tantas que hay que acudir al acta arbitral para conocer quiénes son los amonestados.

Hasta el minuto 90, Alejandro Ojaos tan solo había mostrado dos cartulinas. La primera, para Riki (m.20) por cortar un contraataque con un agarrón; la segunda, a Dani Rodríguez por derribar a un contrario.

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Sin embargo, la polémica apareció en el último tramo. Y con ella, la remesa de tarjetas. Una posible mano de Eddahchouri en área propia provocó las primeras reclamaciones de los jugadores pepineros. Seis minutos y catorce segundos bastaron para consumir la paciencia del Deportivo. De los futbolistas, del cuerpo técnico y de la afición. Ese fue el tiempo que pasó desde que en la sala VOR se comenzó a revisar el penalti hasta que el árbitro lo señaló, no sin antes pasar por la pantalla.

La decisión de Alejandro Ojaos desató la locura. Ferllo y Eddahchouri vieron la amarilla sobre el terreno de juego y Yago Villar, delegado de campo, la vio en el banquillo. Tampoco dudó el colegiado en expulsar a Ignasi Salafranca, segundo entrenador, y a Roberto Cabellud, preparador físico. Según recoge el acta arbitral, tanto Salafranca como Cabellud vieron la roja por lo siguiente: "Por protestar de forma ostensible y reiterada una de mis decisiones desde el área técnica".

La cosa no iba a quedar ahí. Después de que el árbitro señalase el final del encuentro, se formó una pequeña tangana entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos. Ojaos mostró una cartulina amarilla a un jugador del Deportivo, pero dado el tumulto de futbolistas, la afición no supo a quién se la enseñó. Ni siquiera Antonio Hidalgo, tal y como reconocía en rueda de prensa, tenía demasiado claro para quién había sido. El acta arbitral fue la encargada de desvelar el nombre: Ximo Navarro, "por encararse con un adversario sin llegar al insulto o a la amenaza".

No se libró tampoco de la tarjeta roja Roberto Alcaide. En el minuto 90, el colegiado lo expulsó por lo siguiente: "Dirigirse al delegado de campo desde la zona de banquillos en los siguientes términos: 'Apártate gordo', generando con ello una confrontación con el banquillo contrario.

De esta forma, el Deportivo ha salido vivo del encuentro ante el Leganés. No solo por sumar tres puntos de oro que sirven para recuperar el puesto de ascenso directo, sino también porque ninguno de los seis apercibidos recibió tarjeta. Así que Noubi, Quagliata, Yeremay, Altimira, Luismi, José Ángel y Mulattieri estarán disponibles para viajar a Cádiz (viernes 8 de mayo a las 20.30 horas).

Otras observaciones

Parecía que todo había acabado, pero cuando el cuerpo arbitral abandonó el terreno de juego, la tensión siguió. El acta arbitral, en el apartado "Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores" recoge lo siguiente: "Una vez finalizado el encuentro y de la que entrábamos en el túnel de vestuarios, una persona se dirigió a mi asistente nº2, muy cercano a él y gritando: 'Menudos hijos de puta, la que habéis liado hoy aquí'. Esta persona salió corriendo hacia la grada, requerimos que fuera identificado, siendo así interceptado por el Cuerpo Nacional de Policía".

La persona identificada fue Daniel Varela Martínez, fisioterapeuta del Deportivo que, en el encuentro de este viernes, no estaba ejerciendo sus funciones.