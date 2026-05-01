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Dépor

El 1x1 del Dépor-Leganés: Ferllo, el salvador en un triunfo que dirigió Luismi Cruz

Estas son las notas de los blanquiazules tras el 2-1 en Riazor

Israel Zautúa
Israel Zautúa
01/05/2026 21:04
El once de Hidalgo antes del comienzo del partido
El once de Hidalgo antes del comienzo del partido
CARLOTA BLANCO
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Estas son nuestras notas del Dépor en el 2-1 contra el Leganés en Riazor.

ÁLVARO FERLLO. Salvador (7). Pudo hacer más en el gol del Leganés, pero lo subsanó convirtiéndose, de nuevo, en el héroe al detener el penalti que lanzó Diawara. Una parada que vale una victoria clave.

XIMO NAVARRO. Sufrió (5). El cuadro madrileño le pilló mal posicionado en varias ocasiones en el primer tiempo, lo que propició un socavón por la derecha por donde el Leganés llegó con bastante peligro.

NOUBI. Criterio (6). Al igual que al resto de la zaga, al belga le faltó algo de contundencia atrás, pero sacó el balón con criterio y se incorporó bien en ataque. Estuvo a punto de marcar.

LOUREIRO. Dudas (5). El cercedense recuperó la titularidad, tras un partido en el banquillo, y lo hizo con una actuación en la que ofreció algunas dudas y se mostró blando en varias llegadas del cuadro pepinero. 

ALTIMIRA. Vertical (6). Fue uno de las principales armas ofensivas del cuadro blanquiazul durante la primera mitad. Se incrustó con mucha facilidad por la derecha. En el gol del Leganés se quedó mirando.

RIKI. Impreciso (4). No termina de ofrecer el nivel que exhibió en el Albacete y, una vez más, como pivote, se mostró bastante gris. Abusó del balón largo, sin demasiada precisión y tuvo problemas en la circulación.

MARIO SORIANO. Motor (6). Sin brillar como en ocasiones anteriores, aun así fue el jugador que llevó la manija, se movió bien entre líneas y sirvió un par de pases muy buenos en acciones ofensivas.

QUAGLIATA. Incisivo (5). A la media hora se comió un balón que generó una acción peligrosa. Mejoró en defensa en la segunda parte. Se entendió muy bien con Yeremay en ataque y desaprovechó un gran pase del '10' para marcar.

BIL NSONGO. Una bestia (8). Partido completo del fabrilista, que se pegó con los centrales, encaró, bajó a recibir la pelota, conectó con sus compañeros y fue una roca que no pudieron parar los pepineros. Rozó el gol.

YEREMAY.  Destellos (6). Las molestias en el pubis no le permiten arrancar con su explosividad habitual. No estuvo a su mejor nivel, pero aun así regaló varios pases de mucha calidad a sus compañeros, estuvo a punto de marcar y asistió a Noé en el 2-1.

EL MEJOR. LUISMI CRUZ. Asistencia de oro (8). El de El Puerto de Santamaría recuperó su mejor versión y sacó a relucir su enorme talento en la acción que rompió el partido. El andaluz aprovechó un balón que le tocó Bil Nsongo para regalar una asistencia de lujo a Eddahchouri. Con Yeremay más tapado, asumió la responsabilidad de la escuadra blanquiazul en ataque y fue la manija del juego ofensivo del cuadro coruñés. Conectó bien con sus compañeros arriba, se movió de maravilla en la zona de tres cuartos, metió cuatro pases que generaron ocasiones claras y exhibió una precisión en el pase en campo contrario del 93%.

Noé Carrillo celebra su gol al Leganés

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Los cambios

VILLARES. Activó al equipo (6). Cambió el partido con su entrada al campo. Aportó equilibrio y lucidez en la circulación de la pelota.

EDDAHCHOURI. Enchufado (6). Aprovechó un pase soberbio de Luismi Cruz para desatascar el partido con el 1-0 y protagonizó una gran acción en la que regaló un gran pase a Noé que el fabrilista no remató. Lástima, esa mano que supuso el penalti que finalmente paró Ferllo.

NOÉ CARRILLO. Determinante (7). Entró al campo en el minuto 76 y solo dos después recibió un pase de Yeremay en la frontal y con un gran remate superó al portero pepinero.

MULATTIERI. Refresco (5). Entró en lugar de Bil para dar refresco al joven atacante. Tocó un par de balones.

ESCUDERO. Oxígeno (5). Sustituyó a Yeremay y trató de oxigenar el costado izquierdo. Metió un par de buenos centros.

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