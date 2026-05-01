Deportivo-Leganés, en directo: Sigue el minuto a minuto desde Riazor
El equipo blanquiazul busca la victoria para meter presión a sus rivales en la lucha por el ascenso directo
Arranca la segunda mitad
El Deportivo tiene 45 minutos por delante para llevarse los tres puntos
Así fue el tiro de Yeremay
El disparo del canario se marchó rozando la escuadra
Descanso
Jugadores a vestuarios y el electrónico se mantiene con el 0-0 inicial
Dos ocasiones para el Leganés
Primero Juan Cruz disparó demasiado cruzado y después el tiro de Naim se marchó alto
Tercera titularidad seguida para Yeremay
El canario vuelve a liderar el ataque del Deportivo en el tramo final de la temporada
¡Volea de Noubi!
El central conectó un buen disparo con su pierna derecha que obligó a Juan Soriano a estirarse para evitar el primero del partido
¡Casi Yeremay!
Derechazo del extremo canario que se marcha rozando la escuadra de la meta defendida por Juan Soriano
Media hora sin goles
El Deportivo sigue construyendo con paciencia, pero sin claridad en sus acercamientos
Primera llegada peligrosa del Leganés
A punto de aprovechar el equipo de Igor Oca una jugada embarullada en el área de Ferllo
Aprieta Riazor
El estadio, lleno hasta la bandera, anima a los suyos
Falló Bil
El delantero del Deportivo desperdició una oportunidad por un mal control tras un gran pase de exterior de Yeremay
El Dépor, con llegada
Acumula ocasiones el cuadro coruñés ante un Leganés que apenas ha pisado campo rival
Posesión para los locales
Los blanquiazules llevan el peso del encuentro
Bil tuvo la primera
A punto de marcar el delantero camerunés, pero llegó forzado y la defensa pepinera desvió su tiro
¡Arranca el encuentro!
Primera posesión para el Leganés
Un rival en cuadro
El Leganés llega con muchas bajas, pero con jugadores peligrosos con pasado reciente en Primera. Este es nuestro uno por uno del rival
Stoichkov se cae de la convocatoria
El andaluz es la principal ausencia y deja su lugar a Noé Carrillo.
El peligro viene por la izquierda
Antonio Hidalgo repite con la fórmula Quagliata-Yeremay en la banda zurda, una conexión que le está dando frutos
Riazor promete ambientazo
De nuevo hubo recibimiento masivo al equipo y no se lo perdió Juan Carlos Escotet
También es oficial la alineación del Lega
Soriano; Figueredo, Lalo Aguilar, Miquel, Naím; Diawara, Roberto López; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz; Diego García
Ya tenemos once del Dépor
Hidalgo sale con
Ferllo; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro; Altimira, Riki Rodríguez, Mario Soriano, Quagliata; Luismi Cruz, Yeremay, Bil Nsongo
Todo listo en Riazor!
Arrancamos el minuto a minuto del Dépor-Leganés