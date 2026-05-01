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Dépor

Deportivo-Leganés, en directo: Sigue el minuto a minuto desde Riazor

El equipo blanquiazul busca la victoria para meter presión a sus rivales en la lucha por el ascenso directo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/05/2026 17:12
DirectoDepor
Dépor
0-0
Leganés
45'

Arranca la segunda mitad

El Deportivo tiene 45 minutos por delante para llevarse los tres puntos

Así fue el tiro de Yeremay

El disparo del canario se marchó rozando la escuadra


Descanso

Jugadores a vestuarios y el electrónico se mantiene con el 0-0 inicial

44'

Dos ocasiones para el Leganés

Primero Juan Cruz disparó demasiado cruzado y después el tiro de Naim se marchó alto

40'

Tercera titularidad seguida para Yeremay

El canario vuelve a liderar el ataque del Deportivo en el tramo final de la temporada

Yeremay en el Deportivo-Leganés
Yeremay en el Deportivo-Leganés
German Barreiros
36'

¡Volea de Noubi!

El central conectó un buen disparo con su pierna derecha que obligó a Juan Soriano a estirarse para evitar el primero del partido

31'

¡Casi Yeremay!

Derechazo del extremo canario que se marcha rozando la escuadra de la meta defendida por Juan Soriano

30'

Media hora sin goles

El Deportivo sigue construyendo con paciencia, pero sin claridad en sus acercamientos

23'

Primera llegada peligrosa del Leganés

A punto de aprovechar el equipo de Igor Oca una jugada embarullada en el área de Ferllo

18'

Aprieta Riazor

El estadio, lleno hasta la bandera, anima a los suyos

13'

Falló Bil

El delantero del Deportivo desperdició una oportunidad por un mal control tras un gran pase de exterior de Yeremay

10'

El Dépor, con llegada

Acumula ocasiones el cuadro coruñés ante un Leganés que apenas ha pisado campo rival

6'

Posesión para los locales

Los blanquiazules llevan el peso del encuentro

2'

Bil tuvo la primera

A punto de marcar el delantero camerunés, pero llegó forzado y la defensa pepinera desvió su tiro

1'

¡Arranca el encuentro!

Primera posesión para el Leganés

Previa

Un rival en cuadro

El Leganés llega con muchas bajas, pero con jugadores peligrosos con pasado reciente en Primera. Este es nuestro uno por uno del rival 

Previa

Stoichkov se cae de la convocatoria

El andaluz es la principal ausencia y deja su lugar a Noé Carrillo.

Previa

El peligro viene por la izquierda

Antonio Hidalgo repite con la fórmula Quagliata-Yeremay en la banda zurda, una conexión que le está dando frutos

Previa

Riazor promete ambientazo

De nuevo hubo recibimiento masivo al equipo y no se lo perdió Juan Carlos Escotet

Previa

También es oficial la alineación del Lega

Soriano; Figueredo, Lalo Aguilar, Miquel, Naím; Diawara, Roberto López; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz; Diego García

Previa

Ya tenemos once del Dépor

Hidalgo sale con

​Ferllo; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro; Altimira, Riki Rodríguez, Mario Soriano, Quagliata; Luismi Cruz, Yeremay, Bil Nsongo

Previa

Todo listo en Riazor!

Arrancamos el minuto a minuto del Dépor-Leganés

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