¿Cómo nos ven? | Alejandro Prado: "El hábitat natural del Leganés es Segunda, pero el del Dépor tiene que ser Primera División"

Alejandro Prado fue en su momento un hombre orquesta. Así se definió a sí mismo. Mientras trabajó en la sección de deportes de El País, el periodista actualizaba la web, hacía papel, baloncesto, fútbol... Entre todos los instrumentos, le tocó de cerca el Leganés, al que cubrió durante varios años. Ahora, el conjunto pepinero visita al Deportivo, un equipo con el que Alejandro guarda mucho vínculo.

¿Por qué se decantó por ser periodista?

Entré un poco de segundas. Primero estudié documentación y entré a trabajar en El País, en documentación. Mientras estaba trabajando allí, me saqué la carrera de Periodismo, que en realidad era lo que yo quería, pero no me llegó la nota en un primer momento. La estudié luego mientras trabajaba, así que trabajaba por las noches en El País y me sacaba la carrera de Periodismo mientras. En cuanto me licencié, empecé a trabajar de periodista. Siempre es lo que quise desde pequeño. Casi desde que tengo uso de razón me gustaba el periodismo. Siempre me ha encantado el deporte y he tenido la suerte de dedicarme unos años al periodismo deportivo.

No ha hecho solo fútbol. ¿Cuánta importancia tiene a día de hoy ser polivalente?

Desde hace unos pocos años no estoy en la sección de deportes por situaciones vitales, nacimiento de hijas... Se me acopló en otra sección distinta, pero estuve como ocho años en deportes, hace tres o cuatro que lo dejé. Pero sí, hacía un poco de todo, era un hombre orquesta. Hacía papel, web, editaba, actualizaba la web, última hora, crónicas de esto, de lo otro, baloncesto he hecho muchísimo y con el Leganés... Bueno, no solo el Leganés, eran todos los equipos de Madrid que no fuesen Real Madrid o Atlético de Madrid. Vi que había un hueco para meterse y opté por meterme en estos equipos pequeños. Cuando vi que el Leganés tenía opciones de subir a Primera, me empecé a meter un poquito en el club.

¿Es más difícil meterse ahora en los clubes?

En el Leganés, yo tuve la suerte de que, como empecé a tratar con ellos cuando estaban en Segunda, era un club superabierto. Me hice medio amigo del jefe de prensa, ibas allí, entrabas al entrenamiento aunque fuese a puerta cerrada, tenías acceso a cualquier jugador que pidieses. Con el entrenador, que en ese momento era Asier Gaitano, había entrenamiento, te ibas a tomar una cerveza con él al bar de al lado y te contaba cosas. En el Leganés, cuando subieron a Primera, mantuvieron ese modelo, pero no era habitual, porque yo también trataba con el Rayo Vallecano y el Getafe y eran mucho más cerrados, no tenían nada que ver. Tenían experiencia de llevar más años en Primera. En el Leganés eran mucho más abiertos. Es verdad que cuando cambió la propiedad y la administración del club hace unos años, yo ya no estaba ahí y, por lo que me cuentan, ya no es como era antes. Sí, obviamente es muy distinto ahora que antes, yo no tuve la suerte de vivir el periodismo de los años 90, del principio del siglo, pero antes eran prácticamente amigos de los jugadores y eso ya no pasa.

Con el entrenador, que en ese momento era Asier Gaitano, te ibas a tomar una cerveza con él al bar de al lado y te contaba cosas"

¿Visitó alguna vez Riazor?

Sí, sí, yo he sido socio del Dépor. Yo tengo mucho vínculo con el Dépor. Voy mucho por allí, tres o cuatro veces al año seguro, y desde hace ya bastante tiempo. O sea que sí, sí, tengo bastante cercanía con el club y con la ciudad.

¿Qué partido se espera entre Deportivo y Leganés?

Yo creo que el Leganés lo que quiera ahora mismo es que se acabe esa temporada. Tiene cierto colchón con el descenso, pero tampoco se puede relajar muchísimo. Yo creo que ganando un partido de los cuatro o cinco que le quedan, lo tiene asegurado. De los que les faltan, puede ser el partido más asequible del Dépor. Es el típico equipo que aspiraba a más. En teoría tiene una buena plantilla, pero se le ha dado fatal desde el principio. Y ahora ya es una temporada quemada. Al Dépor se le cuentan con una mano los partidos que ha sacado fácilmente. Está siendo todo bastante sufrido. Así que ya no me atrevo a decir mucho, pero creo que el Dépor no debería tener problemas.

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Eso en la Liga Hypermotion es mucho decir.

Sí, sí. Y cae mucha presión también. Hay siete u ocho equipos que están en puño y hay mucha presión. Le pasa a cualquiera. El Málaga ha perdido partidos seguidos. Antes el Castellón tuvo varios tropiezos. Pero el Dépor tiene varios partidos empatados últimamente. El otro día también pudo haber ganado en la última jugada. Está todo tan igualado... Incluso mañana puede entrar en juego la presión. Cuidado, aunque el Leganés esté mal.

¿A qué jugador del Deportivo cree que anularía Igor Oca para el encuentro de hoy?

A Yeremay, porque ahora empieza a carburar. Se le ha visto en los últimos partidos, y además debe tener gasolina, porque como ha estado tanto tiempo parado y ahora empieza a tener la forma, yo creo que justo le llegan estos cinco partidos en ese punto de plenitud física.

¿Y a cuál del Leganés anularía Antonio Hidalgo?

Ahora mismo en el Leganés están todos para el arrastre. Pero en general, en toda la temporada. No ha habido nadie que destacase... Ha sido todo tan plano. Es que ni Juan Cruz, que es el jugador más destacado que tienen ellos a nivel individual, ha brillado absolutamente nada. Empezó la temporada torcida porque se quería ir y no le dejaron. Dos goles y tres asistencias para un jugador de ataque son números pobres. Y es como esto, pues todos. El nivel del Leganés ha sido bastante malo. Duk, el delantero rápido que tienen, también. Me parece que jugó muy bien el partido de Butarque. Así que, si tengo que decir uno, diría Duk.

En el Leganés no ha habido nadie que destacase... Ha sido todo tan plano"

En A Coruña hay ansia por la vuelta a Primera. ¿En Leganés también?

Cuando yo empecé a tratar con ellos, que fue el año del ascenso, era más como un premio. Era un equipo pequeño que de repente se había encontrado arriba en Segunda División y, ya que estaba arriba, luchó por el ascenso. Y se mantuvo cuatro o cinco temporadas de forma continuada. Para ellos eso era un premio. Y las veces que han descendido tampoco han tenido la presión de volver a subir como puede tener un equipo como el de Almería, el Málaga o equipos de estos que tienen más hechuras de Primera, como el Dépor. Que hace nada ha estado en Primera RFEF, pero nadie tiene más historia ni más categoría en Segunda División que el Deportivo. El Leganés es un equipo hecho y construido para quedarse en Segunda tranquilamente y a ver qué pasa. Pero se encontraron con eso y lucharon por ello. El descenso del año pasado era algo que se veía venir casi desde el principio de temporada. No fue un drama ni mucho menos. El estar en Segunda, digamos que es su hábitat natural. Como puede ser también, por ejemplo, el de Getafe, el hábitat natural, pero se ha acostumbrado ya a estar en Primera y tiene una estructura más de Primera. Son equipos de ciudades dormitorio de Madrid, de 200.000 habitantes, en las que la gran mayoría de la afición es del Real Madrid o del Atlético. Esto es así. Presión no tienen. Eso sí, presión tienen por no bajar a Primera RFEF, no te puedes ir al hoyo.

¿La afición del Dépor es demasiado exigente o es lo que toca por la historia del club?

Un poco las dos cosas. Tengo muchos amigos de A Coruña y hablo con mucha gente. Y cuando se estaba en Primera RFEF, la gente ya hablaba de subir a Primera División. La gente se tomaba el paso por Segunda como un trámite. Algo como: "Ya que estamos aquí, hay que subir". Porque el sitio natural del Dépor tiene que ser Primera División. A mí siempre me lo ha parecido. Desde que voy a Riazor, que hace como doce o trece años que voy. La afición es muy... Siempre quiere más. A veces presiona. A la menor ocasión hay pitos. En mi humilde opinión, no se tiene demasiada paciencia con el equipo. Yo creo que viene un poco por eso. Por las ganas que hay de subir y que el Dépor esté donde tiene que estar. Hace 20 años estaba jugando la Champions y te acostumbras a eso, entonces no te queda más remedio que ser exigente. La afición del Dépor es la hostia. Me encanta ver cómo los días de partido la gente va con sus bufandas ya desde la mañana. Y otra cosa que me llama la atención es la cantidad de señoras de 80 años que se ven en el estadio. Nunca vi algo parecido.