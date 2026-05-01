El 1x1 del rival | Un Leganés muy lejos de lo que prometía

Once del Leganés CD Leganés

El Leganés encara la recta final de la temporada con más dudas que certezas en su once. Igor Oca contará con numerosas bajas entre sanciones y lesiones, por lo que tendrá que seguir tirando de imaginación para componer un once a la altura del escenario.

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El rendimiento irregular de varias piezas y la falta de contundencia en ambas áreas, muy influido por la acumulación de problemas físicos atrás y la marcha de Miguel de la Fuente delante, han condicionado los últimos meses de un equipo que era candidato a pelear por objetivos muy distintos a los que ahora tiene.

El conjunto pepinero no ha terminado de encontrar continuidad ni una versión fiable, en lo coral y sobre todo individual, que le permita dar un paso adelante. Con muchos jugadores lejos de su mejor nivel y una dependencia excesiva de ciertas figuras que no responden, el equipo llega a Riazor exigido y con la amenaza de poder meterse en un lío.

Juan Soriano. 28 años. 37 partidos. 3330 minutos. 44 goles encajados.

El guardameta sevillano es el mejor recurso defensivo del equipo. Es el tercero que más paradas realiza de Segunda División, con un total de 114. Solo por detrás de Andrés Fernández (132) y Alfonso Herrero (123). Además de la seguridad que ofrece desde la línea, es uno de los pesos pesados en el vestuario. Uno de los cuatro capitanes y que actuó como tal tras la última derrota frente al Andorra (0-4). “No podemos jugar así con lo que nos estamos jugando”, lamentó. Es ágil, con buenos reflejos y con 210 partidos de experiencia en la categoría de plata. Un meta muy completo.

Figueredo. 24 años. 14 partidos. 641 minutos. 0 goles anotados.

El lateral uruguayo llegó el pasado verano para su primera aventura en el fútbol europeo, pero de momento no está teniendo demasiado protagonismo. A pesar de las bajas en la línea defensiva, no ha conseguido asentarse e incluso el canterano Leiva lo ha superado en la rotación. Esta tarde en Riazor tendrá una buena oportunidad para reivindicarse.

Lalo Aguilar. 23 años. 28 partidos. 22251 minutos. 0 goles anotados.

El jefe de la línea defensiva. Se caracteriza por ser un central dominante en el juego aéreo. Además de su físico, es un jugador veloz capaz de asumir acciones a campo abierto. Su condición de ambidiestro le ayuda a ofrecer una salida limpia con el balón.

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Ignasi Miquel. 33 años. 24 partidos. 1857 minutos. 0 goles anotados.

No estuvo disponible para recibir a los tricolores en Butarque por un golpe en el pie que le obligó a tener que ser sustituido en Gran Canaria. En la temporada 2010-11 debutó con el primer equipo del Arsenal de la mano de Arsène Wenger. En España ha pasado por las filas de Ponferradina, Lugo, Málaga, Getafe, Girona, Huesca, Granada, Levante y Leganés. Es zurdo, contundente y alto.

Naim. 23 años. 30 partidos. 1988 minutos. 2 goles anotados.

El canterano se ha asentado esta temporada en el conjunto pepinero, en parte por esa versatilidad que siempre ha mostrado para jugar en ambas bandas y a cualquier altura. Esta tarde en Riazor, estadio en el que fue testigo del ascenso del Dépor a Segunda cuando formaba parte del Barça Atlètic, ocupará el lateral izquierdo.

Diawara. 28 años. 35 partidos. 3043 minutos. 3 goles anotados.

El mediocentro posicional de los pepineros. Sin Cisse, sancionado, será el encargado de ocupar el ancho del campo en la zona central. Tiene mucha presencia en la medular, con una gran lectura del juego para robar balones, tapar líneas de pase e intuir dónde posicionarse para hacerse con los segundos balones. En la fase de creación apenas participa. Abandona la base de la jugada y avanza metros para ir a la caída de la pelota.

Dani Rodríguez. 37 años. 13 partidos. 800 minutos. 0 goles anotados.

Canterano del Deportivo durante once temporadas y deportivista declarado. Aterrizó en Butarque en el mercado invernal tras un conflicto en el Mallorca que le obligó a salir tras ocho campañas en Son Moix. El de Betanzos reapareció sobre el campo ante el Andorra tras dos fines de semana apartado por molestias y apunta a salir de inicio en el que será su tercer encuentro en Riazor.

Luís Duk. 25 años. 33 partidos. 2162 minutos. 4 goles anotados.

El caboverdiano es el cuarto máximo regateador de Segunda División. 139 quiebros que siempre conducen hacia zona de castigo y le posicionan como la primordial vía del Leganés hacia la zona de peligro. Solo Larrubia (216), Cala (156) y Yeremay (155) desequilibran más. En el partido de la primera vuelta ya causó estragos por el costado izquierdo.

Óscar Plano. 35 años. 27 partidos. 1224 minutos. 3 goles anotados.

El madrileño regresó el pasado verano a su tierra dispuesto a convertirse en esa figura veterana que todos los equipos buscan para pelear los ascensos, como ya hizo en Valladolid y Elche. Y en ese rol está cumpliendo, pero quizá el Leganés esperaba algo más. Nunca ha logrado asentarse en el once inicial y suma únicamente tres tantos, un bagaje que se queda corto.

Juan Cruz. 25 años. 34 partidos. 2585 minutos. 2 goles anotados.

No está siendo el futbolista del pasado curso que llamó la atención de clubes que disputan competiciones europeas. Tras un intento de salida que se cerró sin éxito, Cruz apuntaba a ser el jugador que abanderase la vuelta inmediata del Leganés a Primera División. El nivel que ha mostrado este año explica en gran parte la situación clasificatoria que vive el equipo. Un jugador de otra categoría que está rindiendo muy por debajo de su nivel real. Con Borja Jiménez deslumbró por incorporar a su indudable talento y golpeo de balón —a balón parado y en movimiento— un sacrificio que ponía lo colectivo por encima de todo.

Álex Millán. 26 años. 33 partidos. 1482 minutos. 6 goles anotados.

La salida de Miguel de la Fuente rumbo al Almería ha multiplicado su protagonismo. Se trata de un delantero muy móvil. Le gusta caer a carriles exteriores y uno de sus puntos fuertes reside en la capacidad de trazar desmarques en profundidad. Es rápido, con técnica individual y buen pie para asociarse con los compañeros.