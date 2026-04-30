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Dépor

Mi vida en blanquiazul | Borja Rey: “Viví ocho años en Holanda y sufría muchísimo por no poder ir a Riazor”

Más de tres décadas de alta fidelidad blanquiazul marcan la vida de este habitual de la grada de Marathón Inferior

Armando Palleiro
Armando Palleiro
30/04/2026 16:38
Borja Rey, a la derecha, con su cuñado Jano y su ahijada Uxía en Riazor
Borja Rey, a la derecha, con su cuñado Jano y su ahijada Uxía en Riazor
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Mi pasión por el Deportivo dio inicio de niño y mi primer recuerdo relacionado con el equipo es haber ido a la presentación de Mauro Silva y Bebeto cuando apenas tenía cinco años. 

Desde entonces llevo más de treinta temporadas seguidas siendo socio, puedo presumir de tener un número de abonado bastante bajo. En mi casa no hubo realmente mucha tradición con el Deportivo porque mi familia es originaria de Lugo; al mudarnos a A Coruña mi padre siempre me llevaba a ver al Deportivo y me sacaba el carné desde pequeñito. 

En el colegio también se respiraba un gran ambiente blanquiazul; cuando era un crío me coincidió la explosión del SuperDépor

Fueron años inolvidables. Estuve presente en la final de Copa del diluvio, en la otra también contra el Real Madrid, he viajado bastante con el club. Si tuviese que destacar los instantes de mayor felicidad vinculados al Deportivo obviamente debo reseñar el triunfo en el ‘Centenariazo’ por las connotaciones especiales de este encuentro cuando apenas tenía 14 años; además, también vibré al máximo en el ascenso de 2012 cuando ya era adulto. 

En cuanto a las peores sensaciones no me olvidaré facilmente del primer descenso que me tocó vivir en 2011, fue una sensación de tristeza muy grande; del penalti de Djukic guardo también algún ‘flash’ porque era muy pequeño aún y no fui a Riazor. 

Borja, junto a Juan Carlos Valerón
Borja, junto a Juan Carlos Valerón
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Recuerdo la emoción que tenía toda la ciudad antes del partido y entendí por qué la gente no lo seguía celebrando. Viví ocho años en Países Bajos por motivos laborales y, de hecho, celebré el ascenso de 2014 allí; seguía los partidos a través de Internet o por televisión cuando estábamos en Primera. 

En Segunda era más complicado, lo veía cuando se podía y cuando no era posible pues lo seguía a través de la radio. Sufría muchísimo durante estos años por no poder ir a Riazor, aunque seguí siendo abonado del equipo para conservar la antigüedad. 

Me acuerdo del encuentro que logramos la salvación contra el Barcelona. Estaba con unos amigos viendo el partido en Holanda y tuve que irme a dar una vuelta antes de que acabase el encuentro porque no podía con el nerviosismo. 

Borja, junto a Lionel Scaloni
Borja, junto a Lionel Scaloni
CEDIDAS

Después cuando me enteré que conseguimos la permanencia fue la bomba. Históricamente desde que tenía muy pocos años tuve una fijación con mi ídolo: Bebeto. De hecho, en la habitación de casa de mis padres tengo una fotografía de un metro por un metro firmada por él pegada en la pared. 

Esta temporada creo que va a ser otra de nuestras características campañas de mucho sufrimiento; la cosa está muy achuchada. En una jornada crees en el ascenso y en la siguiente no ves ni posible entrar en playoff. Todavía me encuentro contrariado por el penalti que nos pitaron en Burgos; además, parece que el Castellón vuelve a estar arriba después de haber perdido peso... ya no sabes lo que pensar. 

Tengo que creer en el ascenso porque no nos queda otra. Esperemos que el equipo logre la regularidad necesaria en las cinco jornadas de Liga que restan. En caso de volver a Primera haría cualquier cosa, lo que haga falta. El Camino de Santiago haciendo el pino puente o lo que sea.

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