La visita del Leganés a Riazor reúne a Altimira con su pasado

Adrià Altimira, durante su presentación con el Leganés, en el que jugó cedido la pasada temporada CD Leganés

La visita del Leganés a Riazor ofrecerá a Adriá Altimira la posibilidad de reencontrarse con el que fue su equipo la pasada temporada, en Primera División. “Viví un año muy bonito”, confesó el lateral blanquiazul, quien, a pesar del descenso a Segunda División con el que culminó aquella campaña, subrayó que lograron “cosas muy buenas”.

Altimira fue uno de los últimos futbolistas que incorporó el conjunto pepinero durante el verano de 2024. El catalán recaló en Butarque cedido por el Villarreal y en el anuncio de su incorporación, el Leganés subrayó “su condición como lateral rápido, ofensivo y de buena técnica”.

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De la mano del exblanquiazul Borja Jiménez en el banquillo, Altimira tuvo bastante protagonismo en el equipo madrileño, aunque sin el peso en ataque que ha conseguido con el Deportivo, con el que ya ha marcado un gol y ha dado cinco asistencias en 18 partidos, desde que llegó en el mercado de invierno.

22 partidos de Liga disputó el catalán con el Leganés, y aunque disfrutó de su primera titularidad en la cuarta jornada, no fue hasta la octava cita de la competición cuando se asentó en el once inicial.

Borja utilizó al ahora jugador del Deportivo principalmente como lateral derecho, pero también le ubicó como extremo, fundamentalmente por el costado diestro, aunque también en algunas ocasiones por la izquierda, donde también jugó de lateral.

Desde finales de septiembre, el jugador catalán consiguió afianzarse en el equipo de gala. De hecho, entre la octava y la vigesimoprimera jornada disfrutó de diez titularidades en esos quince encuentros y desplazó del once al francés Rosier, que es quien comenzó el curso.

“Con Altimira hemos ganado dos partidos y con Rosier, uno. Es un lateral alegre y más alto. Está mejor, por un tema de pico de rendimiento, no hay algo más allá de eso”, explicó Borja Jiménez en noviembre, cuando le cuestionaron sobre el hecho de que Altimira se hiciera con la titularidad que al principio tuvo el galo.

Una de las mejores actuaciones del catalán fue ante el Real Madrid, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un duelo en el que Borja Jiménez alineó a Altimira como lateral izquierdo para intentar sujetar a Brahim Díaz y Güler, que formaron en el once blanco. Se impuso el Madrid por 2-3.

“Me ha parecido uno de los más destacados del partido. Creo que ha hecho un partido muy bueno. Ha jugado ahí porque intuíamos, por el posicionamiento de los jugadores del Real Madrid, que si aparecían Brahim o Güler, iban a ir hacia dentro, todas sus acciones a pierna cambiada iban a ser hacia dentro, y eso para defender siempre es mucho mejor para un diestro que para un zurdo, aunque sea a pierna cambiada. Y lo ha hecho muy bien. Le dábamos ese espacio con el posicionamiento de Adri para que, en este caso, Güler saltara sobre él y poder tener acciones de uno contra uno”, explicó el técnico abulense.

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Ese fue uno de los cuatro partidos de Copa que Altimira jugó con el Leganés, competición en la que marcó un gol contra el Almería y dio una asistencia frente al Estepona. Además, en la Liga disputó 22 encuentros, de los que 19 fueron como titular.

La experiencia permitió al ahora jugador del Deportivo coger experiencia en Primera, donde ya había sumado once encuentros con el Villarreal en la campaña 2023-24. La pena fue que culminó con ese descenso a Segunda.