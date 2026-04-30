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Dépor

Hidalgo elogia la evolución de Bil Nsongo: "Mentiría si dijera que me lo esperaba"

El técnico del Deportivo reconoce estar sorprendido con el crecimiento del delantero camerunés

Jorge Lema
Jorge Lema
30/04/2026 10:04
Bil Nsongo se señala el escudo tras su gol en el Deportivo-Mirandés
Bil Nsongo se señala el escudo tras su gol en el Deportivo-Mirandés
GERMÁN BARREIROS
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Bil Nsongo está siendo una de las grandes apariciones del Deportivo en este final de temporada. En el club todos tenían muchas esperanzas puestas en el camerunés, pero desde luego no esperaban el nivel que está dando. Y sobre todo tan rápido. "Podría decir que lo esperaba, pero estaría mintiendo", reconoce abiertamente Antonio Hidalgo cuando le preguntan si cuando se encontró con el joven punta en verano divisaba tal potencial.

Ante la falta de consistencia de Eddahchouri y Mulattieri, el técnico deportivista ha terminado de apostar de forma decidida por Bil Nsongo después de que el delantero del Fabril dejara grandes sensaciones en sus primeras apariciones en Copa. Después de unos meses de adaptación en los que siguió goleando con el filial, el catalán le ha dado ya de forma definitiva el '9'. "Ha ido creciendo muchísimo. Hemos ido introduciéndolo progresivamente en ese proceso de tener más minutos y más importancia y él poco a poco nos ha ido dando soluciones. En última línea, sin balón... además los delanteros viven del gol y él los está haciendo. Es una aparición buenísima desde la cantera, con sentimiento, con pertenencia... se juntan muchas cosas que nos dan mucha energía y estoy muy contento por él".

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Como todas las historias tienen dos caras, la B en este caso es Mulattieri. El delantero italiano, que parecía despegar con sus actuaciones y goles ante Zaragoza y Málaga, suma dos partidos sin jugar. "Eso habla del nivel de la plantilla que tenemos. Hay posiciones que tenemos triplicadas o incluso más. Está siendo ahora titular Bil y está saliendo Zaka, el nivel es muy igualado. Pero nos pasa algo similar con los centrales, un nivel muy parejo. Todos están participando, ahora Arnau un poco menos, pero está trabajando increíble. Saben que tienen que seguir empujando siempre, que tienen que tener un trabajo diario que lo siga sosteniendo para tener opciones. Es bueno que la plantilla tenga esta competitividad. Solo juegan once, pero esto es un trabajo de equipo".

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