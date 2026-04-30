El último reto de Hidalgo: encontrar relevo a una segunda línea venida a menos

Cristian Herrera, en el momento del cambio con Altimira, en el Dépor-Zaragoza Quintana

Una plantilla con 24 fichas cubiertas más la aportación ya perenne de un futbolista con licencia del filial y las apariciones esporádicas de un par de grandes proyectos. Es el grupo de trabajo que maneja Antonio Hidalgo en el Deportivo. A priori, el número neto podría inducir a pensar que el cuerpo técnico dispone de recambios y soluciones para cualquier tipo de escenario.

Sin embargo, una cosa es la foto fija tomada al inicio del curso y otra muy diferente, las imágenes de la evolución que el transcurso de la temporada va desarrollando. Los rendimientos y eventualidades exigen cambios y configuran nuevas realidades. Y la clave para acabar triunfando es adaptarse. Por eso mismo, Hidalgo y su grupo de trabajo tienen ante sí un nuevo reto en este tramo final del curso: encontrar relevos para la segunda línea ofensiva del equipo blanquiazul.

Yeremay Hernández, David Mella, Luismi Cruz, Stoichkov y Mario Soriano, más Cristian Herrera. A priori, pocos equipos de la Hypermotion cuentan con más potencial en ese frente ofensivo, en el que no se incluyen a los arietes. Sin embargo, nivel neto y potencial no equivalen a recursos ilimitados. Y ahora, el Dépor está obligado a improvisar en la escasez.

Pudo no ser así. Pero en verano, el club decidió abrir la puerta a dos futbolistas que hubiesen ampliado el fondo de armario. En julio, el Dépor contrató de nuevo a Jairo Noriega —convertido a mediapunta en su etapa en el Ourense CF— para cederlo directamente al Racing de Ferrol para que terminase de ‘cocerse’ en el barro de Primera Federación.

Chacón, en el exilio

La operación con el canterano fue similar a la de Luis Chacón. El eumés fue incorporado en el mercado estival de la temporada 2024-25 después de destacar en el Arenteiro. Pero a pesar de disponer de unos minutos en liga —precisamente ante el Huesca de Hidalgo— ese mes de agosto, acabó marchándose cedido a la Cultural Leonesa, con la que se ganó el salto a Segunda.

Parecía que liderando el ascenso de la Cultu, Chacón había hecho méritos para ganarse la oportunidad como blanquiazul. Pero tampoco fue así. En esta última pretemporada, trató de ganarse la confianza de Hidalgo. Sin embargo, sufrió una lesión de tobillo que le condicionó. Y cuando regresó, no terminó de brillar. Ante esta circunstancia, el club acabó abriéndole la puerta para probarse en Segunda División como ‘cabeza de ratón’ en vez de ser ‘cola de león’.

Así, ante la nula garantía de minutos en A Coruña, el chico aceptó la salida y acabó cogiendo de nuevo la A-6 para bajarse del coche en León. Ahí está destacando —sobre todo a nivel de cifras—, por mucho que el equipo no esté cumpliendo y tenga ya pie y medio de nuevo en Primera Federación.

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No parecían una temeridad las salidas conjuntas de Jairo y Chacón. Pero, sin embargo, hoy el Dépor echa en falta más recursos en esa segunda línea de ataque ante las lesiones, las reubicaciones y los pobres rendimientos de algunos jugadores.

Por un lado, la baja de David Mella ha mermado una banda derecha que Luismi Cruz también parece haber abandonado ante la necesidad de paliar la ausencia en el puesto de ‘10’ de Mario Soriano. El madrileño se ha reconvertido por necesidades colectivas y comodidad propia en el organizador del equipo desde la base.

Ya más pivote que mediapunta, su extraordinario nivel en ese puesto al lado de otro mediocentro se sitúa por encima de la sobrepoblación en esa posición. Ni Charlie Patiño, ni José Ángel Jurado, ni José Gragera terminan de convencer y encontrar una regularidad que Soriano sí ofrece, con el añadido de su fabuloso rendimiento.

De esta manera, con el ‘21’ establecido ya como pivote, el Dépor pierde a un efectivo más en esa segunda línea. Y aunque ha ganado a Adrià Altimira para la causa reconvirtiéndolo en ese extremo que ejerce de carrilero para suplir la ausencia definitiva de Mella, los recursos siguen muy limitados. Incluso a pesar del regreso de Yeremay Hernández.

Uno más

Después de ocho partidos sin ser titular y tres encuentros ausente de la convocatoria, el canario ha vuelto. Su retorno hay que cogerlo con pinzas, teniendo en cuenta la complejidad de la dolencia de pubalgia. Pero su presencia permite al Dépor no solo disponer de uno de los jugadores más diferenciales de la Liga Hypermotion, sino ganar un efectivo más en esa mermada segunda línea ofensiva.

Pero no es suficiente con el ‘10’ si en la ecuación se incluye el nivel de un Cristian Herrera que ni siquiera con la baja de Mella ha subido escalones en la rotación. Pareció hacerlo en Ceuta, pero Hidalgo le dio continuidad como primer cambio ante el Zaragoza y su pobre actuación le apartó de nuevo y de manera casi definitiva de los planes del técnico en cada fin de semana.

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Desde aquel duelo frente al conjunto maño se han jugado seis encuentros más. Y Herrera únicamente ha disputado un par de minutos más el tiempo añadido ante el Mirandés, con el partido ya casi sentenciado.

Con el ex de Las Palmas como solución de extrema emergencia y sin apostar nunca de inicio por dos puntas —un plan que permitiría guardarse recursos de segunda línea en el banco—, el Deportivo afronta estas últimas jornadas de liga con el reto de encontrar revulsivos ofensivos más allá de los delanteros centro. Hay pocos recursos y casi ninguno específico de unas bandas huérfanas de más perfiles para cambiar el paso de los partidos en las segundas partes.

Así, en el encuentro frente al Burgos fue Stoichkov el que esperó en el banquillo, aunque las urgencias físicas le dejaron sin minutos. Contra el Mirandés sí entró el andaluz. Del mismo modo, ante Málaga, Córdoba y Sporting, el revulsivo fue un Yeremay que todavía no estaba preparado para ser titular.

Con el ‘10’ ya en otra fase del proceso y predispuesto a saltar de inicio, Hidalgo tiene ante sí un nuevo escenario: encontrar un segundo plato nutritivo cuando, a priori, pone ya casi toda la carne en el asador en el primer servicio.