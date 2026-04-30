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Dépor

El Dépor estrena DÉ Beach Club en la zona de los Arcados de Riazor como parte de las actividades previas al partido ante el Leganés

El club ha preparado una previa única que coincide con el Día das Peñas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/04/2026 19:29
Labores de limpieza en los Arcados de Riazor
Labores de limpieza en los Arcados de Riazor, donde se ubicará el Beach Club
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Faltan cinco partidos para que la competición regular de LaLiga Hypermotion llegue a su fin y el Deportivo lo sabe. Por eso, la previa del encuentro ante el Leganés se viste de gala, con estreno incluido de un Beach Club.

Tal y como ha anunciado la entidad herculina, a las 10.00 horas tendrá lugar en la explanada exterior de Riazor el pistoletazo de salida de lo que será una jornada única. Allí habrá una zona dedicada a los más pequeños con hinchables, juegos y múltiples sorpresas para que las familias puedan disfrutar desde primera hora del día de un entorno animado.

La jornada también estará marcada por la inauguración del DÉ Beach Club, un espacio junto al mar que estará en la zona de los Arcados de Riazor y que nace, según informa el Deportivo, para disfrutar de la ciudad y del ambiente de los partidos con unas vistas únicas. El punto de encuentro que nace mañana abrirá sus puertas a toda la afición blanquiazul a partir de las 11.00 horas.

Coinciden además todas las actividades que nacen desde el club con la celebración del ya tradicional Día das Peñas, en el que, como es habitual, habrá música para amenizar la previa a cargo de varios DJ. 

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