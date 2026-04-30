El amistoso España-Irak del 4 de junio puede escapársele a Riazor

Riazor podría ver cómo se le escapa una nueva cita internacional. Después de que hace poco el Concello de A Coruña anunciase su renuncia al Mundial 2030, ahora es otro evento relacionado con el fútbol de selecciones el que puede volar del estadio herculino. El amistoso España-Irak previsto para el próximo 4 de junio, previo al campeonato del mundo que se disputa este verano, y que en principio se disputaría en territorio coruñés, tiene opciones de cambiar de localización e irse incluso al extranjero.

Así lo ha adelantado Miguel Ángel Lara, periodista de Marca, que desvela además discrepancias entre las dos federaciones. Así, mientras la de Irak asegura que el encuentro se celebrará en Riazor, desde la RFEF reconocen que siguen manejando diferentes opciones, entre las que se encuentra disputarlo fuera de España, con altas probabilidades de que se dispute en Estados Unidos, uno de los países que acogerá la cita.

Se trata del penúltimo encuentro para el combinado que dirige Luis de la Fuente antes de estrenarse en el Mundial 2026. El último amistoso, este sí ya confirmado de forma oficial por la propia Federación, será contra Perú en México.