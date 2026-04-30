Deportivo–Leganés: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 38 de LaLiga Hypermotion

Mario Soriano, durante el partido ante el Leganés de la primera vuelta en Butarque Fernando Fernández

Este viernes (18.30 horas), Riazor será el escenario de un duelo en el que ascenso y permanencia se mirarán directamente a los ojos. El Deportivo-Leganés será el segundo partido de la jornada 38 de LaLiga Hypermotion, en el cual los blanquiazules tratarán de mantenerse en la lucha por el ascenso directo, y los pepineros buscarán cerrar virtualmente la permanencia. El conjunto dirigido por Igor Oca llegará a A Coruña plagado de bajas, con hasta ocho ausencias entre sancionados y lesionados, y el cuadro coruñés tendrá a todos sus futbolistas disponibles, con la única excepción de David Mella.

📅 Horario del Deportivo-Leganés

El encuentro entre el Deportivo y el Leganés se jugará en las siguientes condiciones:

Día : viernes 1 de mayo

: viernes 1 de mayo Hora : 18.30 horas

: 18.30 horas Estadio : Riazor

: Riazor Competición: jornada 38 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo–Leganés en TV y online

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN.

Orange 2.

Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

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Dos objetivos opuestos

En la previa del partido, Riazor se convertirá en una auténtica fiesta al celebrarse el Día de las Peñas del club coruñés. Con el cartel de 'sold out' colgado con una semana de antelación al partido, se espera una gran entrada en el estadio herculino, al coincidir además el choque con el Día del Trabajador, festivo nacional. Tras el empate del pasado fin de semana en Burgos, el Deportivo llega tercero en la clasificación y a dos puntos del ascenso directo a falta de cinco jornadas para el final de la competición regular. El Leganés, por su parte, no podrá contar con algunas de sus piezas clave en A Coruña, y busca cerrar la permanencia de forma matemática cuánto antes.