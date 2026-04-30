Deporte y tecnología se dan la mano en Dépor Dixital 2026

El consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, introdujo el foro celebrado este jueves Dani Patiño

“Dépor Dixital 2026 refleja una decisión estratégica clara: impulsar un club más conectado, más eficiente y preparado para competir al máximo nivel en el entorno actual”, subrayó el consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, durante el foro organizado por el Deportivo que se celebró este jueves en la sede Espacio Avenida.

Bajo el lema, “O deporte e a tecnoloxía xogan no mesmo equipo. (Innovar, competir inspirar)”, se celebró el evento, que arrancó a las 10.30 y se prolongó durante las tres horas y media siguientes.

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Durante la celebración del foro se llevaron a cabo una serie de ponencias en las que, según señaló la entidad deportivista, “se presentaron herramientas con las que el club incorpora datos y tecnología en áreas clave de rendimiento (nutrición, scouting...), la tecnología aplicada al Área de Negocio (MoeDÉiro, LembraDÉ...), la presentación de plataformas para la experiencia digital de ANOSAFORZA (app, web...) y la digitalización interna del club (menús, reserva de salas...)”.

“El fútbol de hoy se construye desde múltiples dimensiones: el campo, los datos, la relación con el aficionado y la capacidad de anticiparse. En ese contexto, el Deportivo da un paso firme hacia adelante”, apuntó Benassi.

Rendimiento e innovación

En ese sentido, Dépor Dixital 2026 mostró como el club blanquiazul “apuesta por una cultura digital que une rendimiento, innovación y emoción” dando, además, espacio a los socios y aliados “para favorecerse de pertenecer al ecosistema de un club donde la tecnología está en el centro de su evolución”.

En el fútbol actual las herramientas tecnológicas tienen cada vez mayor importancia tanto a la hora de recopilar datos sobre futbolistas que están entre los que interesan al club para fichar, como para que el cuerpo técnico prepare los partidos y corrija los errores en el terreno de juego.

El evento supuso un punto de encuentro entre deporte, tecnología y las personas que están transformando la forma de gestionar el fútbol.

“Es una apuesta por integrar innovación, conocimiento y talento al servicio de nuestra identidad”, argumentó el consejero delegado del Deportivo durante la alocución que supuso el pistoletazo de salida del foro organizado por la entidad blanquiazul.

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Cerró el Dépor Dixital 2026 Susana Ladra, catedrática Ciencias Computación y Tecnologías de la Información de la Universidade de A Coruña.

Nueva web

Dentro de esta apuesta por las nuevas tecnologías, el Deportivo también estrenó su nueva web, con un cambio visual más interactivo.

El nuevo diseño apuesta por una página menos estática y que potencia una navegación más inmersiva, con todos los contenidos integrados dentro del menú principal.