Antonio Hidalgo tiene claro lo que falta en el arbitraje español: "Sentido común, eso seguro"

Antonio Hidalgo, en el banquillo de Riazor durante el Dépor-Mirandés Germán Barreiros

No lleva demasiados meses en Galicia, pero a Antonio Hidalgo ya se le va pegando la retranca. Después de una semana de ruido por las polémicas arbitrales en Segunda División, con el Deportivo siendo víctima en El Plantío, el técnico prefiere pasar página y pensar solo en el Leganés, aunque respondiendo de forma tan contundente como breve cuando le preguntan por los problemas del arbitraje:

Penalti de Burgos. “Con mucha naturalidad y tranquilidad me lo tomo. Lo de Burgos no vuelve. Hicimos un partido muy competitivo, sometimos al rival 20 minutos y nos pusimos por delante, a partir de ahí sufrimos mucho más. Después volvimos a tener el control, tuvimos nuestras ocasiones… partido igualado de la categoría, con una decisión arbitral que fue la que fue, eso ya no vuelve, y lo importante es lo de mañana”.

Ruido de los entornos. “Llevo mucho tiempo en eso y siempre me he centrado en mí. Soy muy respetuoso con lo de fuera. No ocupo demasiado tiempo en lo que pasa en otros sitios. Hay que tener el punto de tranquilidad, porque todo el mundo juega sus cartas. A partir de ahí, pensar en el partido de mañana, saber la dificultad que tiene, y que lo haremos con nuestra gente, que va a empujar muchísimo”.

Tarjeta a Quagliata a pesar de reconocer error. “Lo que falta es el sentido común, eso seguro. Pero lo que ya está ya está. No hay que darle más vueltas. Es una situación decidida, no podemos darle la vuelta. Tiene las tarjetas que tiene. La buena noticia fueron los minutos de Escudero, que nos dice que todos están preparados para jugar”.

Situación de la plantilla. “Ximo el otro día notó una sobrecarga al final, ha ido evolucionando, lo hemos cuidado. Ha entrenado con normalidad, esperemos que el último entrenamiento también y el resto está bien también. Al final, hemos hablado con él, nos transmite que está perfectamente. Tiene una edad, un recorrido y se conoce perfectamente. Tenemos que ir con la cautela de las cargas, lo hacemos con otros jugadores y de la misma manera con él. Vamos a ver cómo acaba la semana, pero ha entrenado con buenas sensaciones y no nos hace pensar otra cosa que no sea que está para 90 minutos”.

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Jugar antes. “Llega el final, momentos decisivos. Momentos que queríamos vivir todos. Esto va de sumar de tres. Mañana es nuestro partido, así lo dice calendario y así vamos por los tres puntos”.

Clasificación. “Siempre digo lo mismo. Hay que seguir vivo por los objetivos. Estar cerca, peleándolo, en esas situaciones que den la oportunidad de conseguirlos en cualquier momento. En esas posiciones que dan derecho a luchar por todo”.

Apercibidos. “Lo más inmediato es mañana. Vamos a poner el mejor equipo posible. Cuando vayan cayendo jugadores, veremos lo que decidimos. Tenemos jugadores de sobra, la plantilla está comprometida y hay que alabar cómo están entrenando los que tienen menos minutos por cómo elevan la competitividad interna"

Sin porterías a cero. “Evidentemente hay que tener contundencia. Es un dato objetivo. Estamos encajando en muchos partidos. Cerrar la portería no es sencillo. Tenemos que elevar la contundencia defensiva y también ofensiva, que estamos a buen nivel, pero para ganar partidos hay que hacer goles también, tomar decisiones en último tercio y en eso incidimos”.

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Leganés. “Un rival con muchísimo talento, de mediocampo hacia adelante especialmente. Tiene jugadores diferenciales, con buen uno contra uno, se asocian bien, tienen gol… es un equipo que nos obligará a estar ajustados sin balón. Te plantea diferentes estructuras, veremo qué deciden. Estaba estructurado para estar en la parte alta, se ha encontrado con otra situación y eso en Segunda División es complicado de asimilar a veces”.

Rivales directos o equipos de zona media-baja. “Nunca sabes. Todo el mundo se va jugando cosas, todo el mundo tiene su peligro, su dificultad. Equipos que necesitan sumar de tres, y sobre todo cuando se van acabando las jornadas, quizá aceptan sumar de uno. Pero faltando cinco, todos necesitan sumar de tres, ellos para alejarse de abajo y nosotros para seguir arriba”.