Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor-Andorra también se jugará en un horario inhabitual

LaLiga ha dado a conocer la hora y el día del partido de la última jornada no unificada, correspondiente a la jornada 40

Dani Fernández
Dani Fernández
29/04/2026 12:32
Los jugadores del Dépor, antes del inicio del duelo en Andorra
Los jugadores del Dépor, antes del inicio del duelo en Andorra
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

No por ser la tónica habitual de las últimas semanas deja de sorprender. El Deportivo volverá a jugar en Riazor por tercera vez consecutiva en un horario poco habitual. Justo en el momento en el que los blanquiazules se juegan todas sus opciones para estar en Primera División la temporada que viene, la repartición de las franjas horarios no está favoreciendo a los locales.

Al partido del pasado lunes contra el Mirandés y los dos siguientes en viernes, ante Leganés y el desplazamiento a Cádiz, se suma ahora el del Andorra, fijado para el domingo 17 de mayo a las 14.00 horas.

Un horario poco habitual. pero que, a estas alturas de campeonato y con todo por decidirse, no impedirá a la parroquia herculina a acudir en masa a Riazor, aunque sea con un bocadillo bajo el brazo. El partido podrá seguirse a través del canal oficial de LaLiga Hypermotion y de Orange 2

Enfrente estará uno de los equipos revelación de la categoría de plata. Pese  a ser un recién ascendido, los dirigidos por Carles Manso han sellado su permanencia en forma matemática con más de un mes de antelación.

Las racha positiva que ahora atraviesan, con cuatro victorias consecutivas, y el estilo de juego, tan atrevido y ofensivo, han sido claves para ello. Ahora, con el objetivo cumplido, el conjunto tricolor vive un final de curso tranquilo, mirando de reojo las plazas de playoff que avistan a seis puntos, con tan solo quince por disputar. Una machada posible, pero de extrema dificultad.

Con el anuncio oficial de los encuentros de los partidos correspondientes a la jornada 40, el Deportivo ya conoce cuándo jugará sus últimos encuentros, sin contar los dos últimos que se disputarán en jornadas unificadas.

Horarios confirmados

 Jornada 38: Deportivo-Leganés, viernes 1 de mayo a las 18.30 horas Jornada 39: Cádiz - Deportivo, viernes 8 de mayo a las 20.30 horas

Jornada 40: Deportivo-Andorra, domingo 17 de mayo a las 14.00 horas

Quintana. Deportivo- Valladolid en Riazor

El Deportivo tiene el tercer mejor calendario entre los candidatos al ascenso

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Altimira golpea el balón durante el partido contra el Eibar de esta temporada en Riazor (1-0)

Altimira: "Simplemente pedimos igualdad para todo el mundo"
Dani Fernández
Los jugadores del Dépor, antes del inicio del duelo en Andorra

El Dépor-Andorra también se jugará en un horario inhabitual
Dani Fernández
Quintana. Deportivo- Valladolid en Riazor

El Deportivo tiene el tercer mejor calendario entre los candidatos al ascenso
Dani Fernández
Andrés Fuentes, árbitro del Burgos-Dépor, junto a sus asistentes y los capitanes de ambos equipos

El CTA admite el error en el penalti señalado a Quagliata en Burgos
Armando Palleiro