El Dépor-Andorra también se jugará en un horario inhabitual

Los jugadores del Dépor, antes del inicio del duelo en Andorra Fernando Fernández

No por ser la tónica habitual de las últimas semanas deja de sorprender. El Deportivo volverá a jugar en Riazor por tercera vez consecutiva en un horario poco habitual. Justo en el momento en el que los blanquiazules se juegan todas sus opciones para estar en Primera División la temporada que viene, la repartición de las franjas horarios no está favoreciendo a los locales.

Al partido del pasado lunes contra el Mirandés y los dos siguientes en viernes, ante Leganés y el desplazamiento a Cádiz, se suma ahora el del Andorra, fijado para el domingo 17 de mayo a las 14.00 horas.

Un horario poco habitual. pero que, a estas alturas de campeonato y con todo por decidirse, no impedirá a la parroquia herculina a acudir en masa a Riazor, aunque sea con un bocadillo bajo el brazo. El partido podrá seguirse a través del canal oficial de LaLiga Hypermotion y de Orange 2.

Enfrente estará uno de los equipos revelación de la categoría de plata. Pese a ser un recién ascendido, los dirigidos por Carles Manso han sellado su permanencia en forma matemática con más de un mes de antelación.

Las racha positiva que ahora atraviesan, con cuatro victorias consecutivas, y el estilo de juego, tan atrevido y ofensivo, han sido claves para ello. Ahora, con el objetivo cumplido, el conjunto tricolor vive un final de curso tranquilo, mirando de reojo las plazas de playoff que avistan a seis puntos, con tan solo quince por disputar. Una machada posible, pero de extrema dificultad.

Con el anuncio oficial de los encuentros de los partidos correspondientes a la jornada 40, el Deportivo ya conoce cuándo jugará sus últimos encuentros, sin contar los dos últimos que se disputarán en jornadas unificadas.

Horarios confirmados

Jornada 38: Deportivo-Leganés, viernes 1 de mayo a las 18.30 horas Jornada 39: Cádiz - Deportivo, viernes 8 de mayo a las 20.30 horas

Jornada 40: Deportivo-Andorra, domingo 17 de mayo a las 14.00 horas