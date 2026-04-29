El Penafiel encara tres finales de órdago para la permanencia con Davo enchufado en ataque

Davo celebra un gol con el Penafiel FC Penafiel

Tres finales de órdago esperan al Penafiel en su camino hacia la permanencia en la segunda división portuguesa. El equipo adquirido el pasado verano por el presidente blanquiazul Juan Carlos Escotet afronta el tramo final de temporada fuera de los puestos de peligro, gracias a su triunfo del pasado fin de semana sobre el Oporto B (3-0), pero con un escaso margen de tres puntos sobre el playoff de descenso, que le impide relajarse, ya que sus tres últimos duelos de la liga lusa serán ante dos rivales que se juegan mucho y otro que estará de resaca, tras su ascenso a Primera.

El conjunto en el que juegan los exblanquiazules Jaime Sánchez, Iano Simão, Davo y Raúl Alcaina, así como Teddy Alloh, que estuvo a prueba con el conjunto coruñés, encara el final de curso en un gran momento de forma, ya que ha ganado tres de sus cuatro últimos compromisos, y con Davo en su mejor versión. El asturiano ha tenido mucho protagonismo en ataque en los tres últimos compromisos, como subrayó el propio club rubro-negro en sus redes sociales.

Davo marcó un doblete en el triunfo de la jornada 29 contra el Académico Viseu (4-3), que actualmente ocupa la segunda plaza de la clasificación. Una semana después, firmó una nueva diana ante el Leiria, pero no pudo evitar la derrota (4-2). Y en la última jornada, dio una asistencia en el triunfo sobre el filial del Oporto.

El Penafiel publicó en su cuenta de Instagram el vídeo del pase de gol del pasado fin de semana, así como sus tantos en los encuentros anteriores, junto al siguiente texto: "El nombre que los penafidelenses más tienen gritado".

Primera parada

El equipo que entrena el también exblanquiazul José Manuel Aira está dos puestos por encima del playoff de descenso, con tres puntos de ventaja, y tiene un colchón de cinco puntos sobre el descenso, que lo marca el Portimonense. El Penafiel comenzará su cuenta atrás hacia la salvación el próximo lunes (19.00 horas) en el campo del Torreense, equipo en el que milita el ex del Fabril Alejandro Alfaro. Su rival, tercer clasificado, con 50 puntos, instalado en la plaza de playoff de ascenso, con una ventaja de un punto sobre el cuarto y a cuatro del ascenso directo.

Cinco días después, los rubro-negros recibirán al Marítimo de Funchal, líder y que celebró el ascenso el pasado fin de semana con su victoria contra el Benfica B (1-2), y cerrarán el campeonato frente al Paços de Ferreira, que ocupa el puesto de playoff de descenso, a tres puntos del Penafiel.