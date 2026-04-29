El ‘juego de las sillas’ en la delantera convierte a Mulattieri en actor figurante

Mulattieri, en el banquillo durante un partido del Deportivo Quintana

De ser titular, a no contar ni como opción secundaria. En ese proceso se encuentra Samuele Mulattieri a falta de cinco partidos para que la temporada de su cesión en el Deportivo termine. Al menos, en lo que a la liga regular se refiere.

Y es que al igual que le ha sucedido en otros momentos a Zakaria Eddahchouri, el ariete transalpino ha visto cómo su rol dentro de los planes colectivos de Antonio Hidalgo ha mutado de manera radical.

La situación, al menos, no es nueva. Ni para el transalpino, ni para el neerlandés, que han tenido que comprobar cómo su estatus dentro del equipo ha ido dando giros de 180 grados dentro de una temporada en la que ninguno ha respondido a las expectativas.

Ni Mulattieri ni Eddahchouri han terminado de convencer a Hidalgo como delanteros centro del equipo. Al menos, de manera consistente. Y así, el técnico catalán ha convertido la posición de ‘9’ en una especie de ‘juego de las sillas’ en el que tanto un segundo punta como Stoichkov como ahora Bil Nsongo, delantero centro con ficha del Fabril, han entrado.

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Ahora es el camerunés el que está en racha. Nsongo está demostrando que sí puede ser ese delantero que dé soluciones fuera del área y, a la vez, sume amenaza recurrente dentro de ella. Y el gran damnificado de esa circunstancia es Mulattieri, que no encadena dos titularidades consecutivas desde las jornadas 7 y 8.

Le perdió algo la fe Hidalgo tras el encuentro contra el Almería y, desde entonces, el internacional sub-21 por la Azzurra solo ha jugado de inicio en liga cinco partidos más. El último fue en Huesca, después de convencer al cuerpo técnico con un gol frente al Málaga saliendo desde el banco.

Hidalgo le dio la alternativa como punta del once en El Alcoraz, pero su pobre partido no solo le condenó a la suplencia, sino al papel de figurante. Porque más allá de algún problema físico que le ha hecho entrenar al margen en alguna sesión, el italiano acumula dos jornadas inédito en cuanto a minutos. Su rol de actor secundario lo ha asumido Zakaria, ausente durante tres fechas (de la 33 a la 35) y que en Burgos le ganó la partida en el constante ‘juego de las sillas’.