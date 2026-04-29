El Dépor fue 22 veces 'campeón del mundo'

Aldana se va de un rival en la final de Copa del Rey de 1995 en la que el Dépor ganó al Valencia (2-1), lo que le sirvió para proclamarse ‘campeón del mundo’ por segunda vez en su historia Archivo DXT Campeón

Algo más de dos décadas han transcurrido desde la última vez que el Deportivo fue algo así como una especie de campeón del mundo no oficial. En concreto, 22 años y seis meses, cuando, el 29 de octubre de 2003, el Mallorca venció 0-2 en Riazor, en la novena jornada de la liga 2003-04 de Primera División y, de esta forma, le arrebató el título oficioso al cuadro coruñés. Un honor que los blanquiazules han ostentado en 22 ocasiones a lo largo de la historia y que actualmente está en manos del Alavés, que el sábado defenderá su cetro contra el Athletic Club en Mendizorroza.

Es una historia un poco friki. El título de ‘campeón del mundo’, cuyo reconocimiento es más que oficioso, arrancó con el primer partido oficial de la historia, disputado el 11 de noviembre de 1871 en el West Ham Park de Londres entre el Upton Park y el Clapham Rovers. El encuentro, correspondiente a la primera ronda de la FA Cup, cayó del lado visitante (0-3). Así, el Clapham Rovers fue el primero en alzarse con la corona. A partir de entonces, el "campeón" vigente defiende su cetro en el siguiente partido oficial, bajo el formato ‘rey de la pista’, al estilo del boxeo. La victoria o el empate le permiten retener el ‘título’, mientras que la derrota provoca un relevo en el trono, como recoge la web especializada www.stevesfootballstats.uk, donde figura el listado de todos los campeones y partidos a lo largo de la historia.

Al tratarse de un campeonato oficioso que arrancó en Inglaterra, el reinado pasó de un equipo británico a otro hasta que nacieron las competiciones europeas, a finales de la década de 1950. El primer no inglés en conquistar el honor fue el Schalke 04, cuando se impuso al Wolverhampton (2-1) el 18 de noviembre de 1958 en un partido correspondiente a la Copa de Europa. Desde ese momento, el flujo fue continuo, cambiando de un país a otro y provocando circunstancias curiosas. Tanto ha habido campeones del mundo de primer nivel, como el Real Madrid, el Manchester United y el Bayern de Múnich, o equipos de categorías de menor entidad, como la UD Logroñés, el Terrassa o el Palamós, que reinaron en este campeonato oficioso en más ocasiones que un campeón de Europa como la Juventus de Turín, que solo logró una vez, o el Inter de Milán, que jamás lo ha conseguido.

La clasificación histórica, liderada por el Aston Villa con 107 puntos, se realiza contabilizando con un punto cada victoria, mientras que los empates no puntúan, a pesar de que el campeón vigente retenga su condición de rey de la pista.

El Real Madrid es el equipo español mejor clasificado. El cuadro blanco figura en el decimoséptimo puesto con 51 puntos, mientras que el Barcelona es decimonoveno con 46. Le sigue el Valencia, clasificado en el puesto 39 con 24 puntos, y a continuación aparece el Deportivo, que, con 18 puntos, figura en el top 50. En total ha habido 68 campeones españoles y cuatro gallegos, ya que también lo fueron el Celta, instalado en el puesto 136 con nueve puntos, el Compostela, dentro de los primeros 200 con cinco puntos, y el Lugo, en la posición 423 con una unidad.

Primera vez en el trono

El Deportivo se subió al trono por primera vez el 11 de diciembre de 1994. El cuadro herculino recibió en Riazor al Sevilla, que una semana antes le había quitado la corona al Espanyol con un 3-1. Era la decimocuarta jornada de la Liga 1994-95 y los blanquiazules, entrenados por Arsenio Iglesias, golearon a la escuadra nervionense (5-1) con sendos dobletes de Fran y Julio Salinas y un tanto de Aldana.

Poco le duró el ‘título’ al bloque coruñés, ya que diez días después lo perdió a manos del Celta en Riazor (1-2).

Esa misma temporada, el conjunto herculino se aupó de nuevo en la clasificación mundial. Fue a raíz de su victoria en la final de la Copa del Rey contra el Valencia (2-1), disputada entre los días 24 y 27 de junio de 1995, debido al aguacero que cayó en el Santiago Bernabéu y que obligó a aplazar el duelo cuando transcurría el minuto 79.

Los blanquiazules retuvieron su condición de campeones oficiosos durante sus tres siguientes compromisos oficiales. En los dos duelos de la Supercopa contra el Real Madrid, en los que vencieron en Riazor (3-0) y en el Bernabéu (1-2), así como en la primera jornada de la Liga 1995-96, ante el Valencia, al que golearon (3-0). Sin embargo, en la segunda cita visitaron San Lázaro, donde el Compostela de Fernando Vázquez le endosó un 4-0 al cuadro coruñés.

Doblete de Renaldo

Hubo que esperar hasta el 9 de marzo de 1997 para que el Deportivo volviera a convertirse en el ‘rey de la pista’ mundial. Aquel día, recibió al Oviedo en un partido de Primera División. El cuadro asturiano se había erigido en ‘campeón del mundo’ la semana anterior con un triunfo sobre el Celta (2-1). En Riazor, el conjunto dirigido por el brasileño Carlos Alberto Silva tumbó a los carbayones (3-0) con dos dianas de Renaldo y otra de Martins.

Los blanquiazules mantuvieron su dominio durante cuatro enfrentamientos más. Todos ellos de Primera División. Vencieron al Espanyol (0-1) y al Racing de Santander (2-1), empataron en casa de la Real Sociedad (1-1), lo que permitió al Deportivo retener su cetro mundial, y tumbaron al Zaragoza (1-0) con un gol de Rivaldo. Pero sucumbieron el 12 de abril en Tenerife (2-1).

Era Champions

La siguiente vez que el Deportivo reinó a nivel mundial fue cuando defendía su título de campeón de Liga y se estrenó en la Champions League. El conjunto coruñés recibió al Athletic Club en la primera jornada de la campaña 2000-01. El club bilbaíno le había arrebatado el honor al Alavés en la última jornada del curso anterior con un 2-1 en San Mamés. Pero en Riazor fue el Dépor quien brilló (2-0). Víctor, de penalti, y Pandiani firmaron los goles del triunfo blanquiazul.

A su vez, el conjunto de Javier Irureta debutó en la Champions con un 1-1 en el campo del Panathinaikos. Los blanquiazules prolongaron la racha con un 0-3 en casa del Racing de Santander, un 2-1 en Riazor frente al Hamburgo con una diana de Pandiani en el minuto 44 y otra de Scaloni en el 90 con un remate en el que, según admitió el propio argentino, cerró los ojos al disparar, un empate en el campo de la Real Sociedad (1-1), otro también en Delle Alpi frente a la Juventus (0-0) y un triunfo sobre el Barcelona (2-0) con goles de Donato y Diego Tristán. El Real Madrid frenó la racha y le arrebató el honor de ‘campeón del mundo’ con un 3-0 en la Liga.

Los octavos de final de la campaña 2002-03 concedieron al Dépor la posibilidad de recuperar el trono. En aquel momento, lo ocupaba el Alicante, que se lo había arrebatado al Barça B. La ida de la eliminatoria copera con el Dépor acabó 1-1, lo que permitió a los alicantinos retener la corona, pero en la vuelta en Riazor, el 15 de enero de 2003, perdieron (4-1) y el ‘título’ pasó a manos de los coruñeses. Los de Irureta aguantaron su condición de ‘campeones’ contra el Athletic (2-1) y el Ciudad de Murcia (1-0), pero cedieron el testigo en casa del Espanyol (3-1).

Aún estuvieron en la cima dos veces más durante ese 2003. La primera, el 20 de abril, cuando ganaron al Sevilla (3-1), aunque en la siguiente cita mordieron el polvo en Mallorca (3-0). Y la segunda, el 25 de octubre, que vencieron al Valencia en Riazor (2-1) con tantos de Valerón y Tristán. Esa fue la última vez que el Dépor estuvo en la cima del mundo, ya que cuatro días después, el Mallorca le endosó un 0-2.

Actualmente, el rey mundial es el Alavés. Los vitorianos se impusieron la pasada semana al Mallorca, que el 4 de abril le arrebató el cetro al Real Madrid. El derbi vasco del sábado determinará al nuevo rey de la pista, pero hubo un tiempo en el que lo fue el Dépor.