Altimira: "Simplemente pedimos igualdad para todo el mundo"
El futbolista blanquiazul se alegra por la rectificación del CTA, pero lamenta "no poder hacer nada" ahora
Adriá Altimira se pronunció sobre la polémica arbitral que ha acaparado la actualidad del Deportivo desde que finalizo el empate en Burgos. El catalán no pide actuaciones arbitrales favorables para el Deportivo, simplemente "igualdad para todo el mundo". Como "ya es pasado", prefiere centrarse en el partido de este viernes a las 18.30 en Riazor. Un encuentro especial para él tras haber pertenecido al Leganés la temporada pasada
Empate en Burgos. "Sabíamos que era un campo muy complicado. Un rival muy difícil, pero fuimos a por los tres puntos. Nos fuimos con la sensación agridulce porque lo tuvimos cerca por momentos, pero hay que hacerlo bueno el viernes ganando. Si se da así, el punto es positivo".
Penalti de Quagliata. "Es una acción en la que el árbitro no pita nada. Después lo llaman y bueno... son cosas en las que no hay que centrarse mucho. Eso no lo podemos controlar. Se tienen que ocupar de eso otras personas. Tenemos que seguir y pensar en el viernes, que ahora es lo más importante".
El CTA admite el error "Nosotros no pedimos ni cosas buenas ni malas para nosotros, simplemente que haya igualdad para todo el mundo. Si han rectificado, genial. Pero ya no podemos hacer nada. Ya es pasado. Ahora toca centrarse en el siguiente partido, con la cabeza alta.
Semana corta. "Es positivo. No tienes tiempo para pensar en lo anterior. Simplemente lo hay para mejorar en pequeños detalles y para pensar en lo siguiente. Quedan cinco partidos muy importantes en los que nos jugamos todo. El primero este viernes".
Partido especial. "Viví un año muy bonito el año pasado en Primera División. Acabamos como no queríamos, pero hicimos muchas cosas muy buenas. Tengo muchas ganas de afrontar el partido y seguramente vaya a ser muy difícil, aunque vengan en una dinámica no muy buena".
La temporada del Leganés. "Es importante tenerles respeto. Tienen jugadores con mucho nivel y que el año pasado estaban jugando en Primera División. Eso no se lo regalan a nadie. Vienen en una dinámica no muy buena, pero hay que ir con humildad. Es un equipo que en cualquier momento puede ser peligroso. Vamos a tener que estar muy atentos"
Ambiente en Riazor. "Es positivo y un plus para nosotros. A cualquier contrario le crea dudas y a nosotros nos ayuda un montón. Va a ser como un jugador más. Hay que aprovechar esto hasta el final de temporada. Tanto en casa, que es increíble, como fuera, que se está desplazando mucha gente. Es muy importante. Vamos a vivir momentos complicados y hay que estar todos juntos".
Cómo se gestiona estar fuera del ascenso directo. "Mentiría si os digo que no queremos estar en puestos de ascenso directo. Es importante ir sumando. Si puede ser de tres, mucho mejor. Pero estamos cerquita. Vienen cinco partidos muy importantes y quedan muchos puntos. Los cinco partidos van a pasar rápido y lo que tenemos que hacer es afrontarlos como una final. Si hacemos las cosas bien, nos veremos en otra situación".
Centrado en el ahora. "Es imposible no imaginárselo. Pero hay que mantener la calma. Puede parecer típico, pero hay que centrarse en el presente y en el día a día. Mirar al fututo a veces no sirve para nada. No sabemos lo que va a suceder. Hay que centrarse en lo de ahora"
Apercibido. "Hay momentos en los que condiciona. Yo soy consciente de la situación, pero obviamente no voy a dejar de hacer lo que debo por una posible tarjeta. Si en algún momento hay que cortar la jugada, pasará. Es fútbol y estamos preparados para cualquier cosa. Pero es algo que tenemos en cuenta".