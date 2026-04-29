200 veces Diego Villares: el capitán sigue haciendo historia con el Dépor

Villares, durante el partido ante el Cádiz esta temporada en Riazor Quintana

“No soy mucho de mirar cifras. De hecho, el año pasado, cuando me dieron la camiseta de los 150 partidos, ni sabía que los había cumplido”. Con esa naturalidad respondía Diego Villares al inicio de la temporada en una entrevista con Dxt Campeón, cuando fue preguntado por sus objetivos individuales para el nuevo curso. Ahora, casi ocho meses después, el capitán del Deportivo está a solo un partido de volver a batir otra cifra emblemática. Este viernes ante el Leganés, el mediocentro puede alcanzar los 200 encuentros oficiales defendiendo la camiseta blanquiazul, y lo hará fiel a su esencia: sin ruido, sin obsesionarse por sus registros personales y estando siempre a disposición del equipo cuando se le necesita.

Porque si algo define la trayectoria de Villares en el Deportivo es la constancia y la humildad. No ha sido un camino rodeado de focos. Su historia en Abegondo comienza en 2018, cuando aterrizó en el Fabril procedente del Racing Vilalbés. A mediados del año siguiente, regresó cedido al conjunto de su localidad natal para crecer como futbolista, un paso atrás en apariencia, pero que terminó siendo el impulso definitivo.

Debut en el barro

El gran punto de inflexión llegó en febrero de 2021. En un contexto complicado para el Deportivo, marcado por el descenso a Segunda B un año antes y una delicada situación económica, al club coruñés le tocó mirar hacia dentro. Villares, que destacaba en el filial blanquiazul bajo la dirección de Juan Carlos Valerón, dio el salto al primer equipo ocupando una de las fichas liberadas tras las salidas de Diego Rolan y Rui Costa. En ese momento ya tenía 24 años y esa opción era, prácticamente, su última oportunidad para consolidarse con los mayores.

Villares, durante su debut con el primer equipo ante el Coruxo Archivo DXT

Su debut oficial se produjo el 7 de febrero ante el Coruxo a las órdenes de Rubén de la Barrera. Entró desde el banquillo en un partido que terminó con derrota, pero que marcaría el inicio de una historia que hoy está cerca de superar un nuevo escalón en la historia del mediocentro y el Deportivo. Apenas una semana después de su estreno en el once, ya fue titular en Riazor frente al Guijuelo, formando en el centro del campo junto a Borges y Uche Agbo. Aquella victoria por la mínima fue el primer indicio de que el de Samarugo había llegado para quedarse.

Los registros le avalan

Desde entonces, no ha hecho más que crecer de la mano del equipo herculino. De los 221 partidos oficiales que ha disputado el Deportivo desde su debut hasta ahora, Villares ha participado en 199, lo que supone algo más del 90% del total. Más de 15.000 minutos defendiendo la blanquiazul, con 174 titularidades y un balance de 98 victorias, 55 empates y 46 derrotas. Números que explican su gran peso en el equipo, aunque él prefiera no prestarles demasiada atención.

Su primer gol tardó en llegar. Fue en su encuentro número 45, pero cuando lo hizo resultó decisivo. Supuso el tanto del triunfo ante el Tudelano, en un encuentro frenético que terminó con un 4-3 en el marcador. Su segunda diana también fue clave y recordada por gran parte del deportivismo. Con el equipo coruñés divagando por los campos de Primera RFEF, les tocó volver a Balaídos, pero ahora lo hacían para medirse al filial del eterno rival. En el inicio de la temporada 2022-23, el Deportivo rescató un punto ante el Celta B gracias al mediocentro, que recibió un pase de Ibai Gómez y empató el encuentro.

Diego Villares, durante el partido ante el Albacete en el playoff de ascenso a Segunda de la temporada 2021-2022 Archivo DXT

Antes incluso de consolidarse plenamente, ya había tenido el honor de portar el brazalete de capitán. Lo hizo por primera vez con apenas 56 partidos en el primer equipo, en un encuentro ante el Rayo Majadahonda. Sin Ian Mackay y Álex Bergantiños sobre el césped, Villares ejerció de líder de los blanquiazules en Madrid, una muestra de su importancia en el vestuario. Esa confianza fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en el primer capitán del Deportivo y ser una de las grandes certezas de los últimos proyectos. Y es que, a pesar de vivir la peor etapa reciente de la historia del Deportivo y de los múltiples golpes durante los cuatro largos años en el barro, nunca se bajó del barco. De hecho, durante este tiempo, la entidad coruñesa firmó a varios futbolistas para aumentar la competitividad en el centro del campo. Pero si no funcionaban, no pasaba nada, porque ahí estaba siempre Diego Villares.

De los 221 partidos oficiales que ha disputado el Deportivo desde el debut de Villares, ha participado en 199, lo que supone más del 90% del total

En noviembre de 2023 se convirtió en centenario ante Osasuna Promesas. Lo hizo en un partido en el que anotó el gol del empate, rozó el doblete, provocó un penalti no señalado y fue el jugador más destacado del encuentro. Además, Villares también ha demostrado ser un ejemplo de versatilidad. Ha actuado como mediocentro, interior, extremo, mediapunta e incluso lateral en muchas ocasiones. El hombre para todo, siempre a disposición de sus entrenadores, que ha sabido adaptarse a cada escenario. Ese tipo de jugador que no siempre brilla en los resúmenes, pero cuya ausencia el equipo la nota de inmediato.

En el top 50

Actualmente, su nombre ya figura entre los 50 futbolistas con más partidos en la historia del Deportivo, ocupando el puesto 47, tras Nando y por delante de Pousada. Entre los jugadores en activo, es el que más encuentros ha disputado con la camiseta blanquiazul. El año pasado superó a Lucas Pérez y por detrás le sigue pisando fuerte Mario Soriano, con 154. Un dato que refleja su continuidad en un equipo que ha vivido años de cambios y reconstrucción.

Su trayectoria también ha ido de la mano del crecimiento del club. Fue pieza clave durante las tres temporadas y media en Primera RFEF y protagonista en el ascenso a Segunda División en 2024. La campaña pasada debutó en el fútbol profesional, y en la actual acumula ya 32 partidos, 26 de ellos como titular, con dos goles en su cuenta personal.

Diego Villares, durante la celebración del ascenso a Segunda División en la temporada 2023-2024 Mónica Arcay

Esta temporada, y a pesar de los refuerzos que llegaron en su posición, ha vuelto a demostrar ser fundamental en el esquema blanquiazul. El fichaje de José Gragera en verano o de Riki Rodríguez en invierno introdujo competencia en el centro del campo, pero, lejos de desplazarle, estos movimientos han reforzado su figura. Aunque el rendimiento del excapitán del Albacete sí está ocasionando que Villares pierda cierto protagonismo, sigue siendo una de las anclas del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, un futbolista que aporta equilibrio, trabajo sin balón y capacidad para sostener al equipo en los momentos más exigentes.

A lo largo de esta campaña, en la que el Deportivo pelea por volver a Primera División, el técnico catalán ha ido encontrando distintas fórmulas en la medular, alternando un perfil más creativo con otro más físico. El jugador cedido por el Espanyol ha desaparecido por completo de la rotación y José Ángel y Charlie Patiño no terminan de dar fiabilidad al preparador deportivista. En ese contexto, Villares continúa siendo una pieza recurrente e imprescindible. A veces como titular, otras como suplente en función de la situación del partido, pero siempre presente. De hecho, está firmando una temporada muy característica suya. Mucho trabajo en la sombra, sin ser el más vistoso y sin llamar demasiado la atención, pero asumiendo un rol de líder, siendo la cara visible del vestuario en muchos momentos complicados y aportando oficio, sacrificio y compromiso siempre que pisa el verde.

Villares aplaude durante el partido del Dépor ante el Eibar Patricia G. Fraga

El propio jugador explicaba a comienzos de temporada cómo vive esta etapa más madura de su carrera. “Me gusta venir a Abegondo todas las mañanas, como vengo desde que llegué al primer equipo. Estar con los compañeros, pasar el día con ellos y valorar ese día a día que también es parte de esta profesión tan bonita que tenemos. Ahora voy viviendo más cosas, te haces mayor y vienen otros chavales empujando. Ya toca dar algún consejo que antes recibías”, afirmó.

Entrevista a Diego Villares: “Xa me toca dar algún consello deses que antes recibía” Más información

Si este viernes salta al campo, alcanzará los 200 encuentros oficiales con la blanquiazul. A él no le gusta prestarles excesiva atención a las cifras, pero los números ya hablan por él. Durante ocho años al servicio del Deportivo, desde su llegada a Abegondo, Villares se ha convertido en un símbolo de perseverancia, de pertenencia y de compromiso. Un capitán silencioso que representa a la perfección el espíritu de un club que nunca ha dejado de luchar por volver a donde pertenece.