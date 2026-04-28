Ximo no frena y se apunta al Dépor-Leganés

Ximo Navarro, durante el entrenamiento de este martes en Abegondo RCD

El Deportivo respira tranquilo con Ximo Navarro. El lateral se ejercitó con normalidad este martes en Abegondo, disipando así todas las dudas que se habían generado tras ser sustituido con molestias en El Plantío. De esta manera estará disponible para otro encuentro clave en este final de temporada, este viernes a las 18.30 horas en Riazor ante el Leganés.

Ximo abandonó el terreno de juego en el minuto 77 del duelo frente al Burgos después de permanecer unos instantes tendido sobre el césped. Aunque en un primer momento no parecía una lesión de importancia al poder retirarse por su propio pie, la imagen encendió las alarmas en el deportivismo, especialmente por el historial del futbolista. Sin embargo, tras descansar el domingo y la sesión de recuperación del lunes, el entrenamiento de este martes ha confirmado que su presencia ante el conjunto pepinero no peligra.

El de Guadahortuna se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Antonio Hidalgo en este tramo decisivo del curso. Tras una fisura en las vértebras lumbares que le dejó fuera durante el final de la temporada pasada, y una lesión muscular que no le permitió realizar la pretemporada junto a sus compañeros, comenzó con un papel secundario durante las tres primeras jornadas, acumulando minutos desde el banquillo. Su primera titularidad llegó en el duelo ante el Sporting de Gijón, lo que inició una etapa de continuidad en la que el conjunto herculino sumó tres victorias y dos empates. Pero justo en ese momento, se daño el tendón isquiotibial, lo que volvió a frenarle en seco. Estuvo alejado de los terrenos de juego durante más de tres meses y tuvo una complicada recuperación, tanto en el aspecto físico como en el mental.

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Tras su reaparición fue entrando poco a poco hasta que la lesión de David Mella obligó al técnico catalán a buscar alternativas. Desplazó a Altimira hasta el extremo derecho y Ximo recuperó gran protagonismo hasta convertirse en un indiscutible, diferencial tanto en fase defensiva como ofensiva, y solo saliendo del once ante el Córdoba, una decisión motivada por la jornada intersemanal.

El pasado sábado en El Plantío firmó otra de sus grandes actuaciones y fue uno de los mejores futbolistas del Deportivo en un escenario muy exigente. El andaluz respondió con solvencia, firme en los duelos y minimizando errores en momentos de sufrimiento colectivo. A pocos días de otra cita clave, y a falta de cinco partidos para el final de la competición regular, Ximo no frena y el Deportivo mantiene a todos sus jugadores a disposición de Hidalgo, con la única ausencia del extremo de Teo.

Con ese contexto, su presencia ante el Leganés adquiere todavía más valor. No solo por su rendimiento individual, sino por lo que representa a nivel colectivo. El Deportivo no pierde con Ximo Navarro en el once desde febrero de 2025, cuando cayó ante el Eldense. Desde entonces, cada vez que el lateral derecho ha sido titular, el conjunto coruñés no ha conocido la derrota. Tras la victoria frente al Mirandés y el empate en Burgos, la racha ya se eleva a 17 partidos invictos con Ximo saliendo de inicio, un dato que refleja su peso en el equipo en este tramo decisivo de la temporada.