Los abonados del Dépor ya pueden optar a una entrada para acompañar al equipo en Cádiz

La afición del Dépor en el Nuevo Mirandilla Fernando Fernández

El Cádiz ha puesto a disposición del Deportivo un total de 380 entradas para que aficionados del equipo blanquiazul puedan asistir al partido que se disputará en el estadio Nuevo Mirandilla el viernes 8 de mayo a las 20.30 horas.

El encuentro, correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion, reencontrará al equipo coruñés con Lucas Pérez e Imanol Idiakez, además de la situación en la tabla de ambos conjuntos. El Dépor llegará al feudo gaditano en plena carrera por el ascenso en este final de temporada, mientras que el Cádiz lucha por evitar el descenso a Primera RFEF, del que le separan tan solo dos puntos.

El Deportivo activó una prerreserva de entradas a través de su web reservas.rcdeportivo.es, que estará disponible hasta las 21.00 horas del viernes 1 de mayo. Los tickets tienen un precio de 20 euros y se podrán adquirir un máximo de dos por abonado, en el caso de las 228 localidades que gestiona directamente el club. El resto (152), según informa la entidad, serán administradas y vendidas por la Federación de Peñas.

Plazos

En caso de que el número de solicitudes supere el de entradas disponibles, el Deportivo realizará un sorteo entre los abonados que hayan realizado la prerreserva. El resultado se comunicará el sábado 2 de mayo y se indicará el procedimiento de pago y la forma de recibir las localidades. Las entradas que no sean retiradas antes del lunes 4 a las 18.00 horas serán designadas a los suplentes del sorteo. El plazo límite definitivo para la retirada será el martes 5 a las 18.00 horas. El club recuerda además que no habrá venta física de entradas en la OAD.