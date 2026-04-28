Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Las porterías a cero, una ‘gota china’ que penaliza al Deportivo

Solo ha dejado su portería a cero en uno de los últimos 10 partidos

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
28/04/2026 17:12
Ferllo se prepara para atrapar un balón al área en el Deportivo-Mirandés
Ferllo se prepara para atrapar un balón al área en el Deportivo-Mirandés
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

Apenas hay equipos que encajen menos que el Deportivo, que promedia 1,08 dianas recibidas por partido (40 en total). Pero ese bajo volumen de goles en contra no está siendo un argumento desde el que construir solidez. Porque las porterías a cero —o más bien su ausencia— están siendo una ‘gota china’ para el conjunto coruñés. Una tortura que no daña por su brutalidad, sino por su constancia.

Alcanzados ya los 37 partidos disputados en esta Liga Hypermotion, son únicamente 9 las veces en las que el combinado herculino se pudo ir a casa con la satisfacción de haber sido un equipo impenetrable. Y es que Germán Parreño y Álvaro Ferllo solo han logrado dejar la portería del Dépor a cero en el 24,3% de los encuentros disputados en la competición regular.

Alti disputa el balón con Rafita en el Deportivo-Málaga, con Ximo observando la acción cerca

La gran cruz del Deportivo en abril

Más información

La cifra sitúa al Deportivo como el decimosexto equipo con peor balance de partidos sin encajar gol. De entre sus rivales, solo el Racing de Santander y el Almería manejan un peor registro (8 y 7 porterías a cero, respectivamente). Pero ambos solventan esa circunstancia con una extraordinaria potencia de fuego: con 75 y 74 dianas anotadas superan las del equipo deportivista en una veintena.

Zona media-baja

Así, únicamente Mirandés, Cultural, Zaragoza y Córdoba, además de los citados Racing y Almería, empeoran los datos del combinado herculino, que no termina de cerrar su meta. No lo ha hecho en todo el mes de abril, en el que ha encajado únicamente 4 dianas: suficientes para dejar escapar tres victorias en forma de empates.

Especialmente sangrante es la estadística en esta segunda vuelta, en la que el Dépor únicamente acumula 3 encuentros sin encajar: Cultural a domicilio (0-1), Eibar en casa (1-0) y Córdoba también en Riazor (2-0).

No ha podido echar el candado en el resto de partidos el Dépor, que maneja una peligrosa tendencia desde la jornada 13, cuando logró su quinta portería a cero. Aquella vez fue la única en la que enlazó dos semanas sin encajar (visita a Zaragoza y recepción de la Cultural). Desde entonces, solo ha sumado 4 metas a cero más en 25 partidos. Parreño, protagonista en esas 5 primeras porterías vírgenes, fue también el guardián en la sexta, que correspondió a la visita a Albacete.

De esta manera, en los últimos 10 encuentros, únicamente en 1 fue capaz el Deportivo de dejar a cero a su rival: en el duelo frente al Córdoba. Solo la Real B le marcó más de un gol. Pero, a veces, una gota es suficiente tortura.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Andrés Fuentes, árbitro del Burgos-Dépor, junto a sus asistentes y los capitanes de ambos equipos

El CTA admite el error en el penalti señalado a Quagliata en Burgos
Armando Palleiro
José Gutiérrez Illobre (c) posa junto a sus hijos José Carlos (i) y Francisco Javier (d), en el Palacio de la Ópera, donde se encuentra nuestra redacción

Tres vidas entregadas al Deportivo
Israel Zautúa
Ferllo se prepara para atrapar un balón al área en el Deportivo-Mirandés

Las porterías a cero, una ‘gota china’ que penaliza al Deportivo
Xurxo Gómez
Ximo Navarro, durante el entrenamiento de este martes en Abegondo

Ximo no frena y se apunta al Dépor-Leganés
Lucía Dávila