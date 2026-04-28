Las porterías a cero, una ‘gota china’ que penaliza al Deportivo

Ferllo se prepara para atrapar un balón al área en el Deportivo-Mirandés Germán Barreiros

Apenas hay equipos que encajen menos que el Deportivo, que promedia 1,08 dianas recibidas por partido (40 en total). Pero ese bajo volumen de goles en contra no está siendo un argumento desde el que construir solidez. Porque las porterías a cero —o más bien su ausencia— están siendo una ‘gota china’ para el conjunto coruñés. Una tortura que no daña por su brutalidad, sino por su constancia.

Alcanzados ya los 37 partidos disputados en esta Liga Hypermotion, son únicamente 9 las veces en las que el combinado herculino se pudo ir a casa con la satisfacción de haber sido un equipo impenetrable. Y es que Germán Parreño y Álvaro Ferllo solo han logrado dejar la portería del Dépor a cero en el 24,3% de los encuentros disputados en la competición regular.

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La cifra sitúa al Deportivo como el decimosexto equipo con peor balance de partidos sin encajar gol. De entre sus rivales, solo el Racing de Santander y el Almería manejan un peor registro (8 y 7 porterías a cero, respectivamente). Pero ambos solventan esa circunstancia con una extraordinaria potencia de fuego: con 75 y 74 dianas anotadas superan las del equipo deportivista en una veintena.

Zona media-baja

Así, únicamente Mirandés, Cultural, Zaragoza y Córdoba, además de los citados Racing y Almería, empeoran los datos del combinado herculino, que no termina de cerrar su meta. No lo ha hecho en todo el mes de abril, en el que ha encajado únicamente 4 dianas: suficientes para dejar escapar tres victorias en forma de empates.

Especialmente sangrante es la estadística en esta segunda vuelta, en la que el Dépor únicamente acumula 3 encuentros sin encajar: Cultural a domicilio (0-1), Eibar en casa (1-0) y Córdoba también en Riazor (2-0).

No ha podido echar el candado en el resto de partidos el Dépor, que maneja una peligrosa tendencia desde la jornada 13, cuando logró su quinta portería a cero. Aquella vez fue la única en la que enlazó dos semanas sin encajar (visita a Zaragoza y recepción de la Cultural). Desde entonces, solo ha sumado 4 metas a cero más en 25 partidos. Parreño, protagonista en esas 5 primeras porterías vírgenes, fue también el guardián en la sexta, que correspondió a la visita a Albacete.

De esta manera, en los últimos 10 encuentros, únicamente en 1 fue capaz el Deportivo de dejar a cero a su rival: en el duelo frente al Córdoba. Solo la Real B le marcó más de un gol. Pero, a veces, una gota es suficiente tortura.