El CTA admite el error en el penalti señalado a Quagliata en Burgos

Andrés Fuentes, árbitro del Burgos-Dépor, junto a sus asistentes y los capitanes de ambos equipos Fernando Fernández

El Comité Técnico de Árbitros, a través de su publicación semanal Tiempo de Revisión, reconoce que el colegiado encargado de dirigir el Burgos-Deportivo, Fuentes Molina, perjudicó al cuadro coruñés al señalar como pena máxima un contacto leve de Giacomo Quaglata sobre el futbolista local Sergio González.

El Dépor estaba por delante en el marcador 0-1 gracias a una diana de Bil Nsongo cuando al filo del descanso el trencilla valenciano decretó la pena máxima que supuso el 1-1 a la postre final, que privó a los herculinos de tres puntos con los que mantenerse en puestos de ascenso directo.

Tiempo de Revisión precisa que el defensor del Deportivo salta para disputar un balón de cabeza realizando "un gesto natural de brazos", por lo que el posterior contacto con el atacante del cuadro burgalés, "sin opción clara de jugar el balón".

El CTA interpreta que Sergio González ocupó el espacio natural que le correspondía a Quagliata, por lo que bajo ningún concepto podría decretarse pena máxima en esta acción en el área blanquiazul.

"Los movimientos naturales de los brazos en la mecánica del salto no constituyen infracción si no existe acción adicional que pueda convertir la acción en punible; no puede sancionarse penalti cuando el atacante es el que provoca el contacto. Para el CTA el movimiento del defensor es natural y la decisión de campo es correcta, por lo tanto el VAR no debió haber intervenido", precisa el espacio elaborado por el Comité Técnico de Árbitros.

La RFEF había hecho pública tras el partido del sábado la conversación entre los colegiados de campo y de VAR que derivó en la señalización del penalti a Quagliata en el Burgos-Deportivo. En el minuto 38, el equipo local centró al área y el lateral deportivista despejó el envío con la testa mientras su brazo, ligeramente extendido de manera natural como parte del impulso del salto, impactaba en la cabeza de un rival. En concreto, de Sergio González, que no tenía opción de llegar al esférico pero invadió el espacio del italiano buscando el contacto.

Una vez el colegiado de campo, Andrés Fuentes, señaló saque de banda, el Burgos pidió que atención médica a su central y Luis Mario Milla, árbitro de VAR, revisó la jugada y pidió a su compañero que acudiese a valorar la acción en la pantalla que tiene a su disposición entre los dos banquillos.

L.M.M: Andrés, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti.

A.F: Vale, voy para allá.

L.M.M: Observamos que el jugador antes de golpear, el defensa, impacta con su brazo en la cara del dorsal número 6 atacante. Tengo dos cámaras.

A.F: Perfecto. Efectivamente, como tú comentas, observo cómo golpea con el brazo de manera temeraria en el cuello del contrario, cometiendo penalti. Voy a sancionar el penalti, si me quieres dar otra toma para terminar de comprobarlo.

L.M.M: Esta es, correcto, para que la valores cómo el golpeo del codo es en la cara.

A.F: Perfecto, ahora acaba cerrando la imagen con la imagen fija con el golpeo en la cara... Vale, voy a pitar penalti y amonestar al jugador del Dépor.