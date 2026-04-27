Unos de Nuevo | Así vimos el Burgos 1-1 Deportivo

El Deportivo empató en El Plantío tras adelantarse en el marcador gracias a Bil Nsongo, pero después de que un polémico penalti a favor del Burgos permitiera a Curro anotar desde los once metros y devolver la igualdad a un marcador que ya no se movería en todo el encuentro. Allí estuvo presente Dxt Campeón, de la mano de Integral Motion, para contaros todo lo que sucedió antes y después del duelo.