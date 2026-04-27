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Dépor

Unos de Nuevo | Así vimos el Burgos 1-1 Deportivo

Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema analizan el empate del conjunto blanquiazul en El Plantío

Esther Durán
27/04/2026 14:59

El Deportivo empató en El Plantío tras adelantarse en el marcador gracias a Bil Nsongo, pero después de que un polémico penalti a favor del Burgos permitiera a Curro anotar desde los once metros y devolver la igualdad a un marcador que ya no se movería en todo el encuentro. Allí estuvo presente Dxt Campeón, de la mano de Integral Motion, para contaros todo lo que sucedió antes y después del duelo.

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