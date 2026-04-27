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Dépor

Mfulu regresó al césped 342 días después

El excentrocampista del Deportivo se estrenó con la Ponferradina en el empate ante el Tenerife (1-1)

Esther Durán
27/04/2026 19:27
Mfulu en su último partido con el DeportivoTemporada 2024-2025Deportivo - Málaga 0-0
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Un futbolista con pasado reciente en el Deportivo vivió este fin de semana un partido muy especial. Omenuke Mfulu volvió a los terrenos de juego 342 días después de su último encuentro oficial. También lució una camiseta azul y blanca, aunque en este caso fue la de la Ponferradina, que ha recurrido a la experiencia del centrocampista congoleño para solucionar sus problemas en la zona ancha.

Mfulu se encontraba sin equipo después de su salida del club coruñés, con el que había cerrado su etapa disputando el último encuentro el 17 de mayo de 2025 en la jornada 40 ante el Granada. Hace unas semanas, en El Toralín levantaron el teléfono para ofrecerle un periodo de prueba ante las continuas lesiones que estaba sufriendo en la sala de máquinas. El futbolista aceptó, pero no ha sido hasta hace unos días cuando en la Ponfe se decidieron a hacerle hueco.

Mfulu

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Y no pudo reaparecer en un escenario más exigente: ante el líder. El conjunto berciano recibía al Tenerife en casa con el objetivo de sumar para seguir su escalada hacia los puestos de playoff después de un inicio de temporada complicado en el que rozó durante varias jornadas los puestos de descenso. Mfulu salió en el segundo tiempo y jugó un cuarto de hora en el empate (1-1) de su equipo, que buscará con él poder disputar el ascenso.

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