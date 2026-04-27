Hidalgo rompe lo intocable en la defensa

Dani Barcia es sujetado por Miguel Atienza en un saque de esquina Fernando Fernandez

Podría parecer incluso temerario atreverse en El Plantío a ensayar una variante defensiva inédita en lo que va de Liga. La simple idea ya despertaba cierta extrañeza. Que ese defensa, prácticamente intocable durante toda la temporada y solo apartado del once por sanciones o problemas físicos, se quedase por primera vez en el banquillo por una decisión puramente técnica frente al Burgos. Dos hipótesis que, sobre el papel, la mayoría habría firmado sin dudar, pero que en cuestión de horas pasaron de ser una conjetura razonable a convertirse en una realidad incontestable.

Antonio Hidalgo agitó el tablero con una alineación que no dejó indiferente a nadie, ni en clave blanquiazul ni entre los propios aficionados burgaleses. Sobre el césped castellano, el técnico introdujo un único cambio respecto al equipo que venía de imponerse al Mirandés, pero no fue un ajuste menor ni circunstancial. Fue un movimiento de gran carga táctica y de confianza. Porque, más allá del nombre propio, alteraba una estructura que hasta ahora parecía inamovible y abría la puerta a nueva pareja en la zaga, en un escenario exigente y poco dado a experimentos.

Porque así es y así quedó demostrado lo que es el estadio del Burgos. Un campo que aprieta, que lleva al límite a los jugadores, que castiga el mínimo fallo y deja en evidencia al que no está hecho para encuentros de estos voltajes.

La intensidad en cada acción, independientemente de la zona del campo en la que ocurriera, y las disputas por cada pelota reinaron desde el primer minuto. El Deportivo sabía a dónde iba y que, si quería sumar algo positivo en su visita a la casa de un rival directo en la pelea por el ascenso, iba a tener que igualar como mínimo la fuerza física y mental.

Precisamente por eso resultó tan llamativa la ausencia de Miguel Loureiro en la línea defensiva. El cercedense es el central que representa por bandera la madurez y fiabilidad en el centro de la zaga herculina. Características que para medirse a los Fer Niño, Curro, David González o Íñigo Córdoba se antojaban como innegociables para poder hacerles frente. Esos son los puntos fuertes que Antonio Hidalgo ha priorizado en las 33 jornadas que ha salido de inicio. Sin embargo, el plan del sábado contemplaba otra hoja de ruta en el camino hacia la victoria.

La contundencia de Loureiro quedó aparcada en el banco de suplentes para dar entrada a la salida de balón que ofrece Dani Barcia desde su perfil natural. El canterano aporta mayor ritmo en la fase de iniciación. Sobre todo porque, además de ser el único central zurdo de la plantilla y poder controlar, conducir y pasar siempre con su pie dominante, la salida de balón es su principal virtud.

En ese sentido, el preparador blanquiazul optó por sumar mayor calidad en los primeros pases de la jugada con el objetivo de bajar los decibelios de la parroquia local y las pulsaciones sobre el verde. Pausa para construir con paciencia y balón para crecer en el encuentro.

“Hemos apostado por dos jugadores de buen pie ante un equipo buen trabajado como el Burgos. Buscábamos tener una buena salida desde atrás, pero nos ha faltado fluidez”. Así explicó Hidalgo cuál era el resultado que perseguía con la inclusión del cambrés en detrimento del cercedense.

Los de Luis Miguel Ramis le dieron la razón al entrenador catalán cuando se refirió a los blanquinegros como “uno de los mejores equipos defensivamente de la categoría”. Demostraron merecer esa etiqueta en todas las situaciones sin balón. En presión adelantada y replegados en bloque bajo. Incomodaron en los dos apartados al Dépor.

Recuento del número de veces que ha utilizado Antonio Hidalgo cada combinación

Álvaro Ferllo, o mejor dicho Dani Barcia, ponía el balón en movimiento en corto para que el guardameta pudiese decidir desde el carril central por qué lado progresar. Siempre era Lucas Noubi el receptor de ese segundo pase para acabar desplazando a última línea, sin facilitar la labor a Bil Nsongo para que pudiese descargar cómodamente.

No aparecían las ventajas desde atrás y Ferllo, a partir del minuto 25, decidió golpear a campo contrario de manera directa. Ese fue el reflejo de que esta pequeña batalla la habían ganado los locales.

Una pareja casi desconocida

La suplencia de Loureiro dio paso a que Lucas Noubi y Dani Barcia conformasen la el centro de la zaga juntos por segunda vez en el campeonato regular. Solo en la victoria por 2-0 frente al Córdoba en Riazor habían jugado uno al lado del otro, pero vigilados desde la posición de lateral derecho por Loureiro. En El Plantío no estaba el más veterano. Los niños, nacidos en el año 2005 y 2003 respectivamente, fueron los encargados de sostener la muralla blanquiazul.

Una pareja casi desconocida que, sin embargo, no se encogió ante la exigencia del contexto. Al igual que ocurrio en la noche copera contra un Atlético de Madrid plagado de estrellas.

El escaso recorrido compartido hasta el momento no fue una debilidad, sino un experimento arriesgado sobre el papel que dejó una respuesta más que válida a un guion de partido diferente.