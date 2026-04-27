Goles amargos para los cedidos del Deportivo

Martín Ochoa celebra con Sergio Benito su gol con el Ourense CF OURENSE CF

Jornada poco productiva en lo colectivo para los cedidos, pero que ha tenido momentos de brillo individual con buenos momentos como los que atraviesan Chacón en la Cultural o Ochoa en el Ourense, ambos goleadores esta jornada:

Petxarroman (Andorra). Volvió a quedarse sin jugar el lateral vasco, que no consigue continuidad en el Andorra. Después de dos partidos consecutivos con minutos en la segunda parte, Petxa no llegó a salir al césped a pesar del cómodo triunfo de su equipo ante el Leganés.

Bouldini (Granada). Décima jornada consecutiva en la que el delantero marroquí se queda sin participar. No cuenta para nada Bouldini, al que han superado todos los atacantes de la rotación nazarí.

Chacón (Cultural). Está terminando bien la temporada el mediapunta de Pontedeume, que ha recuperado el olfato goleador. Ante el Mirandés marcó su tercer tanto en las últimas siete jornadas, en las que además ha dado una asistencia. El problema es que este regreso a la mejor versión del centrocampista del Dépor no se está reflejando en victorias para su equipo. La llegada de Rubén de la Barrera no ha tenido el efecto deseado en la Cultu, que ya es colista después de la derrota ante el Mirandés.

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Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). No cambia la situación para los dos canteranos del Dépor que están ganando experiencia en Pasarón. 90 minutos para el extremo de Amoeiro, que empezó como carrilero por la derecha. Participó mucho, pero estuvo con exceso de revoluciones y terminó fallando una buena ocasión en el tramo final que hubiera servido para vencer al Celta Fortuna (1-1). El centrocampista de Silleda, por su parte, entró en la segunda parte y sumó en la última media hora.

Martín Ochoa y Guerrero (Ourense CF). También en Primera RFEF, pero en este caso peleando por abajo, está el Ourense CF de Martín Ochoa y Adrián Guerrero. El delantero riojano está siendo el cedido que mejor está aprovechando la segunda vuelta y el cambio de aires del mercado de invierno. Desde su llegada al conjunto de O Couto, Ochoa lleva ya cinco tantos, el último, su tercero en cuatro partidos, este fin de semana ante el Zamora. Ni él, que jugó los 90 minutos, ni tampoco Adrián Guerrero, que jugó algo más de media hora, pudieron evitar la derrota del conjunto ourensano (1-2), que tiene solo dos puntos de ventaja con los puestos de descenso después de caer ante el equipo de Óscar Cano.

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Jairo (Racing F.). Difícil adivinar el momento de Jairo, que alterna partidos sin jugar un solo minuto con titularidades en el Racing de Ferrol como la que disfrutó este fin de semana ante el Avilés. El centrocampista coruñés jugó algo más de una hora en el empate del cuadro departamental (2-2), que continúa en tierra de nadie.

Kevin Sánchez (Cartagena). El que sí ha recuperado el impulso de principio de temporada es Kevin Sánchez. Después de varias jornadas en las que no perdió su hueco en el once, pero sí era uno de los primeros cambios, está aumentando su tiempo de juego justo en el mejor momento del curso para un Cartagena que se ha reenganchado a la pelea por el playoff.