El Leganés pierde a dos titulares para su visita a Riazor

Mulattieri es sujetado por Marvel ante la mirada de Cisse en la acción que acabó en penalti en Butarque Fernando Fernandez

El Deportivo no es el único equipo al que le comienza a preocupar el número de tarjetas amarillas que acumulan sus futbolistas. Porque no por ser un factor recurrente temporada tras temporada deja de ser un problema.

El cumplimiento de ciclos de sanciones es un apartado decisivo en las fechas más decisivas del campeonato, en las que prácticamente todos tienen algo en juego. Tanto por arriba como por abajo.

El Deportivo salió ileso de ese apartado en su visita a El Plantío pese a llegar con seis apercibidos. Sin embargo, el Leganés, rival de este viernes (18.30 horas) en Riazor, se ha quedado sin tres de sus futbolistas para disputar la próxima jornada.

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El conjunto pepinero cayó goleado en Butarque por 0-4 ante el Andorra y, además del dolor que ya produce caer por un resultado tan abultado como local, tuvo la mala suerte de que tres de los cuatro jugadores que llegaban a una cartulina de la sanción fueron amonestados.

Marvel, Seydouba Cissé y Carlos Guirao no podrán jugar contra el Deportivo. Los dos primeros partieron como titulares ante el combinado tricolor y son bajas sensibles para los de Igor Oca. Ambos han salido de inicio en 32 de los 37 enfrentamientos disputados hasta el momento. Por su parte, la ausencia de Carlos Guirao no tiene tanta trascendencia. El centrocampista madrileño, con dorsal de filial, ha participado en cinco ocasiones de inicio y apenas llega a los 550 minutos en Liga.

El Leganés, que enlaza dos derrotas consecutivas y no gana desde mediados de noviembre a domicilio, se plantará en Riazor sin dos de sus grandes pilares y con la urgencia de escapar de unos puestos de descenso que ahora visualiza con seis puntos de margen.